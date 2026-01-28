https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/abd-turkiye-buyukelciligi-duyurdu-vize-basvurularinda-sosyal-medya-hesaplari-herkese-acik-olmali-1103097408.html
ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’
ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’
Sputnik Türkiye
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, yeni duyuruda, F, M, J vizelerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlardan tüm sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmelerinin istenileceğini bildirdi.
2026-01-28T14:52+0300
2026-01-28T14:52+0300
2026-01-28T14:52+0300
dünya
abd
vize
abd vizesi
sosyal medya
gizlilik
haberler
abd
amerika
f(x)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103096722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af5db31954feacea6a997fddf2493312.jpg
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 tarihli karar uyarınca, ABD kanunları uyarınca vize başvuruları için istenen uygulama artık devreye giriyor.Yeni uygulama, öğrenci vizeleri (F ve M) ve değişim programı vizelerinin (J) yanı sıra nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor.Bu vizelere başvuran tüm kişilerin, kimlik tespiti ve ABD’ye girişe uygunluk incelemesini kolaylaştırmak amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi gerekecek.ABD, Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler ve grafik yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/abd-vize-teminati-uygulamasina-25-ulke-daha-ekledi-1102552526.html
abd
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103096722_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_488659c9c9dfdfb6e6a2415e72f520b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, vize, sosyal medya, sosyal medya hesabı gizlilik ayarları, sosyal medya hesabı açık olma şartı, h-1b ve h-4 vizeleri, haberler, vize haberleri
abd, vize, sosyal medya, sosyal medya hesabı gizlilik ayarları, sosyal medya hesabı açık olma şartı, h-1b ve h-4 vizeleri, haberler, vize haberleri
ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, bugün yaptığı yeni duyuruda, 15 Aralık 2025 tarihli kararı hatırlatarak, F, M, J vizelerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlardan tüm sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmelerinin istenileceğini bildirdi.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 tarihli karar uyarınca, ABD kanunları uyarınca vize başvuruları için istenen uygulama artık devreye giriyor.
Yeni uygulama, öğrenci vizeleri (F ve M) ve değişim programı vizelerinin (J) yanı sıra nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor.
Bu vizelere başvuran tüm kişilerin, kimlik tespiti ve ABD’ye girişe uygunluk incelemesini kolaylaştırmak amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi gerekecek.
ABD, Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler ve grafik yer aldı:
15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını HERKESE AÇIK olarak değiştirmesi gerekmektedir.