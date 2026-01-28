https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/abd-turkiye-buyukelciligi-duyurdu-vize-basvurularinda-sosyal-medya-hesaplari-herkese-acik-olmali-1103097408.html

ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, yeni duyuruda, F, M, J vizelerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlardan tüm sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmelerinin istenileceğini bildirdi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 tarihli karar uyarınca, ABD kanunları uyarınca vize başvuruları için istenen uygulama artık devreye giriyor.Yeni uygulama, öğrenci vizeleri (F ve M) ve değişim programı vizelerinin (J) yanı sıra nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor.Bu vizelere başvuran tüm kişilerin, kimlik tespiti ve ABD’ye girişe uygunluk incelemesini kolaylaştırmak amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi gerekecek.ABD, Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler ve grafik yer aldı:

