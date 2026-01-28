Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/abd-turkiye-buyukelciligi-duyurdu-vize-basvurularinda-sosyal-medya-hesaplari-herkese-acik-olmali-1103097408.html
ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’
ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’
Sputnik Türkiye
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, yeni duyuruda, F, M, J vizelerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlardan tüm sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmelerinin istenileceğini bildirdi.
2026-01-28T14:52+0300
2026-01-28T14:52+0300
dünya
abd
vize
abd vizesi
sosyal medya
gizlilik
haberler
abd
amerika
f(x)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103096722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af5db31954feacea6a997fddf2493312.jpg
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 tarihli karar uyarınca, ABD kanunları uyarınca vize başvuruları için istenen uygulama artık devreye giriyor.Yeni uygulama, öğrenci vizeleri (F ve M) ve değişim programı vizelerinin (J) yanı sıra nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor.Bu vizelere başvuran tüm kişilerin, kimlik tespiti ve ABD’ye girişe uygunluk incelemesini kolaylaştırmak amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi gerekecek.ABD, Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler ve grafik yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/abd-vize-teminati-uygulamasina-25-ulke-daha-ekledi-1102552526.html
abd
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103096722_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_488659c9c9dfdfb6e6a2415e72f520b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vize, sosyal medya, sosyal medya hesabı gizlilik ayarları, sosyal medya hesabı açık olma şartı, h-1b ve h-4 vizeleri, haberler, vize haberleri
abd, vize, sosyal medya, sosyal medya hesabı gizlilik ayarları, sosyal medya hesabı açık olma şartı, h-1b ve h-4 vizeleri, haberler, vize haberleri

ABD Türkiye büyükelçiliği duyurdu: Vize başvurularında sosyal medya hesapları ‘herkese açık olmalı’

14:52 28.01.2026
ABD vizelerinde yeni şart
ABD vizelerinde yeni şart - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
Abone ol
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, bugün yaptığı yeni duyuruda, 15 Aralık 2025 tarihli kararı hatırlatarak, F, M, J vizelerinin yanı sıra H-1B ve H-4 vizesine başvuranlardan tüm sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmelerinin istenileceğini bildirdi.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 tarihli karar uyarınca, ABD kanunları uyarınca vize başvuruları için istenen uygulama artık devreye giriyor.
Yeni uygulama, öğrenci vizeleri (F ve M) ve değişim programı vizelerinin (J) yanı sıra nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor.
Bu vizelere başvuran tüm kişilerin, kimlik tespiti ve ABD’ye girişe uygunluk incelemesini kolaylaştırmak amacıyla tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi gerekecek.
ABD, Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler ve grafik yer aldı:

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını HERKESE AÇIK olarak değiştirmesi gerekmektedir.

ABD vize duyurusu
ABD vize duyurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
ABD vize duyurusu
H1-B Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi
7 Ocak, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала