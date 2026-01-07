https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/abd-vize-teminati-uygulamasina-25-ulke-daha-ekledi-1102552526.html

ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi

Trump yönetimi, vatandaşlarının ABD vizesi başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırmasını gerektiren ülkeler listesine, 25 ülke daha ekledi. Detaylar ve ülkeler haberde...

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, vizeye başvuracak vatandaşlardan, belirlenen tutarda teminat istenmesi 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.Teminat uygulamasına dahil edilen ülkeler şöyle sıralandı:Bu ülkelerden vize başvurusu yapacak kişilerden, mülakat sırasında belirlenecek şekilde 5 bin ila 15 bin dolarlık teminat yatırmaları istenecek.‘Vizenin verileceği anlamına gelmiyor’Bakanlık, teminat yatırılmasının vizenin verileceği anlamına gelmediğini, yetkili memurun onayı olmadan yapılan ödemelerin iade edilmeyeceğini kaydetti.Bu adımla birlikte çoğunluğu Afrika'da, bir kısmı ise Latin Amerika ve Asya'da bulunan 38 ülke listeye dahil edildi.'Sosyal medya verilerini inceleme' planıÖte yandan ABD, Aralık 2025'te, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planladığını bildirmişti.

