https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-medyasi-nato-yetkilileri-trumpin-begenisini-kazanmak-icin-macronu-elestirdi-1102940098.html
Batı medyası: NATO yetkilileri Trump’ın beğenisini kazanmak için Macron’u eleştirdi
Batı medyası: NATO yetkilileri Trump’ın beğenisini kazanmak için Macron’u eleştirdi
Sputnik Türkiye
NATO yetkililerinin, Davos'ta ABD Başkanı Trump'ın gözüne girmek için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı hamleleri eleştirdiği belirtildi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T11:01+0300
2026-01-22T11:01+0300
2026-01-22T11:07+0300
dünya
nato
abd
donald trump
fransa
emmanuel macron
grönland
the telegraph
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
davos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102921961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69939a58ec71d01b5063cc9f69b5640b.jpg
İngiliz The Telegraph gazetesi, Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği İsviçre’nin Davos kentinde, Başkan Donald Trump’la görüşen NATO yetkililerinin onun beğenisini kazanmak için Fransa lideri Emmanuel Macron’un ABD’ye yönelik ‘ticaret bazukası’ kullanma çağrılarını eleştirdiğini yazdı.Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “NATO müzakerecileri, Trump ile yaptıkları görüşmede, Macron'un ‘bazuka’ açıklamalarını eleştirerek onun beğenisini kazanmaya çalıştılar” ifadesi kullanıldı.Trump’ın AB’ye yönelik baskısıABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.Macron buna cevap olarak, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız olduğunu savunarak, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etmişti.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-medyasi-trump-gronland-sakinlerine-kisi-basina-bir-milyon-dolar-teklif-edecek-1102938333.html
abd
fransa
grönland
davos
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102921961_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd65ad9045d313e58849a966459c38e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, abd, donald trump, fransa, emmanuel macron, grönland, the telegraph, dünya ekonomik forumu (world economic forum), davos
nato, abd, donald trump, fransa, emmanuel macron, grönland, the telegraph, dünya ekonomik forumu (world economic forum), davos
Batı medyası: NATO yetkilileri Trump’ın beğenisini kazanmak için Macron’u eleştirdi
11:01 22.01.2026 (güncellendi: 11:07 22.01.2026)
NATO yetkililerinin, Davos'ta ABD Başkanı Trump'ın gözüne girmek için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı hamleleri eleştirdiği belirtildi.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği İsviçre’nin Davos kentinde, Başkan Donald Trump’la görüşen NATO yetkililerinin onun beğenisini kazanmak için Fransa lideri Emmanuel Macron’un ABD’ye yönelik ‘ticaret bazukası’ kullanma çağrılarını eleştirdiğini yazdı.
Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “NATO müzakerecileri, Trump ile yaptıkları görüşmede, Macron'un ‘bazuka’ açıklamalarını eleştirerek onun beğenisini kazanmaya çalıştılar” ifadesi kullanıldı.
Trump’ın AB’ye yönelik baskısı
ABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.
Macron buna cevap olarak, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız
olduğunu savunarak, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası
" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etmişti
.
Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.
Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.