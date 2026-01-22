https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bati-medyasi-nato-yetkilileri-trumpin-begenisini-kazanmak-icin-macronu-elestirdi-1102940098.html

Batı medyası: NATO yetkilileri Trump’ın beğenisini kazanmak için Macron’u eleştirdi

NATO yetkililerinin, Davos'ta ABD Başkanı Trump'ın gözüne girmek için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı hamleleri eleştirdiği belirtildi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

İngiliz The Telegraph gazetesi, Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği İsviçre’nin Davos kentinde, Başkan Donald Trump’la görüşen NATO yetkililerinin onun beğenisini kazanmak için Fransa lideri Emmanuel Macron’un ABD’ye yönelik ‘ticaret bazukası’ kullanma çağrılarını eleştirdiğini yazdı.Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “NATO müzakerecileri, Trump ile yaptıkları görüşmede, Macron'un ‘bazuka’ açıklamalarını eleştirerek onun beğenisini kazanmaya çalıştılar” ifadesi kullanıldı.Trump’ın AB’ye yönelik baskısıABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.Macron buna cevap olarak, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız olduğunu savunarak, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etmişti.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.

