Batı medyası: Trump, Grönland sakinlerine kişi başına bir milyon dolar teklif edecek
ABD Başkanı Trump’ın, Grönland halkının ABD'ye katılma yönünde oy kullanması halinde her bir ada sakinine 1 milyon dolar teklif etmeyi değerlendirdiği öne... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD lideri Donald Trump’ın ülkesine katılmayı kabul etmeleri halinde Grönland sakinlerine birer milyon dolar dağıtmayı planladığını yazdı.Gazetenin haberinde, “Trump, nüfusu 57 bin olan Grönland halkına, ABD'ye katılma yönünde oy vermeleri halinde kişi başına 1 milyon dolar teklif etmeyi düşünüyor” ifadesi kullanıldı.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
