‘Macron’un açıklaması stratejik bir değişiklikten çok AB'nin içinde bulunduğu derin krizi yansıtıyor’

Sputnik Türkiye

Sırp siyaset bilimci Prorokovic, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ve diğer Avrupa liderlerinin Davos’ta yaptığı açıklamaların Avrupa Birliği’nin (AB) içinde... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Belgrad Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dusan Prorokovic, Sputnik’e demecinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ve diğer Avrupa liderlerinin Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptıkları açıklamaların AB’nin ölüm sancılarının bir yansıması olduğunu, Avrupalıların transatlantik diyaloğu yeniden kurmaya çalıştıklarını ancak bunun imkansız olduğunu ifade etti.Macron’un konuşmasında Avrupa’nın daha bağımsız hale gelmesi ve stratejik özerkliğini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Prorokovic, “Avrupa'nın stratejik özerkliği fikri yeni değil, neredeyse çeyrek asırdır Fransız politikasında mevcut, ancak şimdiye kadar herhangi bir somut karara dönüştürülmedi. Bu konuda çok şey söylendi, ancak hiçbir şey yapılmadı. Her şey, ABD’ye aşırı bağımlılığa dayandırılıyordu” ifadelerini kullandı.Fransa’nın zaman zaman Avrupa'nın stratejik özerkliği konusunu gündeme getirdiğini ancak her zaman açıklama olarak kaldığını anlatan uzman, şimdi ise Macron’un bu fırsatı değerlendirmeye ve özellikle Washington'a olan bağımlılığı azaltarak dikkatleri bu fikre yeniden odaklamaya çalıştığını, ancak asıl meselenin bu yaklaşımın şu anda ne kadar gerçekçi olduğunun altını çizdi.Prorokovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunu radikal ve çok hızlı bir şekilde gündeme getirmesinin, Avrupa güvenlik mimarisini daha da zayıflatması açısından önemli olduğuna işaret etti.Macron'un Rusya konusundaki tutarsızlığına da dikkat çeken uzman, “Bir yandan Fransa Cumhurbaşkanı defalarca Ukrayna'ya Fransız birlikleri gönderme olasılığından bahsederken, diğer yandansa şimdi genişletilmiş G7 formatına Rusya'yı dahil etme ihtiyacından söz ediyor” diye konuştu.Prorokovic’e göre, bu tür açıklamalar stratejik bir ağırlığa sahip olmayıp, Macron'un Trump'ın baskısını hafifletmeye çalıştığı kısa vadeli manevralardır.Ukrayna'daki savaşın sonucunun AB için birinci derece önemli olduğunu, zira kıtanın gelecekteki güvenlik mimarisini etkileyeceğini vurgulayan Prorokovic, “Ancak her şey Macron ve AB'nin elinde değil. Rusya ile zaten var olan çatışmaya şimdi Avrupa için Trump’ın politikası da eklendi” ifadelerini kullandı.

