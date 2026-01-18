‘Trump Grönland’ı ele geçirerek ABD'nin ekonomik gücünü kalıcı coğrafi etkiye dönüştürmek istiyor’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/trump-gronlandi-ele-gecirerek-abdnin-ekonomik-gucunu-kalici-cografi-etkiye-donusturmek-istiyor-1102834922.html
Mısırlı siyaset bilimci Dr. İsmail Al-Turki, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme çabasını Sputnik’e yorumladı.Al-Turki, Trump'ın kişisel niteliklerinin ve tarihi liderliğe olan tutkusunun, adını Beyaz Saray'da görev yapmış en büyük başkanlar arasına yazdırmak için kendisini motive ettiğini, ABD Başkanı’nın geniş toprakları ele geçirmeyi ve Pasifik Okyanusu'nda güvenliği sağlamayı başaran James Polk ve William McKinley gibi tarihi şahsiyetlerin izinden gittiğini ifade etti.Mısırlı uzman, Trump'ın Grönland'ı hedef almasının nedeninin, ülkenin ABD ulusal güvenliği için artan önemi ve füze savunma vizyonunun bir parçası olarak koruyucu bir ‘şemsiye’ oluşturma arzusu olduğunu da sözlerine ekledi.Kuzey Buz Okyanusu'nun ABD için yeni bir savunma ve saldırı cephesi haline geldiğini ve bunun aynı zamanda Washington'ın geleneksel NATO müttefikleri ve Avrupa ülkeleriyle çatışmaya yol açtığını ifade eden uzman, Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın kişiliğinin analizinin, seçmenlerin kendisine duyduğu güvenin, ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yap’ sloganı altındaki vizyonu hayata geçirmek için tam yetki verdiğine olan inancını gösterdiğini vurguladı.Dr. Al-Turki, Trump'ın adaya yönelik emellerinin ayrıca, bu stratejik öneme sahip bölgede Avrupa’nın yatırımları giderek zayıflarken Grönland'ın muazzam petrol, doğalgaz ve nadir toprak metalleri rezervlerine ilişkin pragmatik değerlendirmesinden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.
Al-Turki, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişimlerinin, ABD'nin ekonomik gücünü, geleneksel Amerikan sınırlarının ötesindeki yeni stratejik bölgeler üzerinde kontrol kurarak kalıcı coğrafi etkiye dönüştürme yönündeki hırsını yansıttığını belirtti.
Mısırlı siyaset bilimci Dr. İsmail Al-Turki, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme çabasını Sputnik’e yorumladı.
Al-Turki, Trump'ın kişisel niteliklerinin ve tarihi liderliğe olan tutkusunun, adını Beyaz Saray'da görev yapmış en büyük başkanlar arasına yazdırmak için kendisini motive ettiğini, ABD Başkanı’nın geniş toprakları ele geçirmeyi ve Pasifik Okyanusu'nda güvenliği sağlamayı başaran James Polk ve William McKinley gibi tarihi şahsiyetlerin izinden gittiğini ifade etti.
Mısırlı uzman, Trump'ın Grönland'ı hedef almasının nedeninin, ülkenin ABD ulusal güvenliği için artan önemi ve füze savunma vizyonunun bir parçası olarak koruyucu bir ‘şemsiye’ oluşturma arzusu olduğunu da sözlerine ekledi.
Kuzey Buz Okyanusu'nun ABD için yeni bir savunma ve saldırı cephesi haline geldiğini ve bunun aynı zamanda Washington'ın geleneksel NATO müttefikleri ve Avrupa ülkeleriyle çatışmaya yol açtığını ifade eden uzman, Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın kişiliğinin analizinin, seçmenlerin kendisine duyduğu güvenin, ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yap’ sloganı altındaki vizyonu hayata geçirmek için tam yetki verdiğine olan inancını gösterdiğini vurguladı.
Trump, iki milyon kilometrekareden fazla bir alanı kapsayan Grönland'ı, iktidara olağanüstü dönüşüne yakışır devasa bir ‘imparatorluk’ kurma fırsatı olarak görüyor. Bununla birlikte kendisi dünyayı, düşüncelerine hakim olan ‘büyük gayrimenkul anlaşmaları’ prizmasından görüyor ve böylece kendi değerleri ve çıkarları lehine uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyeti göz ardı ediyor.
Dr. Al-Turki, Trump'ın adaya yönelik emellerinin ayrıca, bu stratejik öneme sahip bölgede Avrupa’nın yatırımları giderek zayıflarken Grönland'ın muazzam petrol, doğalgaz ve nadir toprak metalleri rezervlerine ilişkin pragmatik değerlendirmesinden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.