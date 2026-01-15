https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trump-grolandi-ilhak-edecek-mi-bahsi-acildi-senaryo-oranlari-ne-diyor--1102782827.html
Trump Gröland'ı ilhak edecek mi bahsi açıldı: Senaryo oranları ne diyor?
Sputnik Türkiye
Tahmin piyasaları, Trump’ın 2026’dan önce Grönland’ı kontrol etme olasılığını düşük gösteriyor. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T23:28+0300
2026-01-15T23:28+0300
2026-01-15T23:28+0300
dünya
abd
donald trump
grönland
danimarka
bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102766805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62cd150cd2b2deedb456bb177cb61db9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/danimarka-disisleri-bakani-trump-gronland-konusunda-ciddi-1102753164.html
grönland
danimarka
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102766805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3b8c638a609439d63807ab1e1d6df28.jpg
Trump Gröland'ı ilhak edecek mi bahsi açıldı: Senaryo oranları ne diyor?
Önde gelen tahmin ve bahis piyasalarında yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etmek için askeri bir adım atmayacağı yönünde pozisyon alıyor. Polymarket, Kalshi ve BetOnline, gerilime rağmen bu senaryoyu düşük olasılıkla değerlendiriyor.
ABD’nin 2026 sonuna kadar Grönland’ı kontrol eder mi?
Polymarket verilerine göre, Perşembe günü itibarıyla ABD’nin 2026 sonuna kadar Grönland’ı kontrol etme olasılığı yüzde 18 olarak gösterildi. Bu oran, 2025 sonundaki yüzde 8–9 seviyelerine kıyasla artışa işaret ediyor.
Trump görev süresi boyunca Grönland’ın herhangi bir bölümünü kontrol altına alır mı?
Kalshi’deki ayrı bir piyasa, Trump’ın görev süresi boyunca Grönland’ın herhangi bir bölümünü kontrol altına alıp almayacağını soruyor. Piyasa, Perşembe günü bu olasılığı yüzde 41.5 olarak fiyatlarken, Aralık sonunda oran yüzde 33.5 idi. Aynı platforma göre, Grönland’ın 2026’da bağımsızlık için oy kullanma ihtimali yüzde 17.4.
ABD 2027’den önce Grönland veya Danimarka’ya saldırır mı?
BetOnline, ABD’nin 2027’den önce Grönland veya Danimarka’ya saldırması ihtimali için 5/1 oran belirledi. Bu, senaryonun düşük ihtimalli görüldüğünü gösteriyor. 'Hayır' seçeneği ise 1/10 oranla yüksek olasılığa sahip.
Daha önce, “ABD, 2026’dan önce Grönland’ı kontrol altına alacak mı?” sorusu piyasada 4/1 oranla fiyatlanmıştı.
Tahmin piyasaları nedir?
Tahmin piyasası, yatırımcıların veya katılımcıların gelecekteki olayların sonuçları üzerine bahis yaparak olasılık tahmini sunduğu bir finansal platform olarak biliniyor. Platform üzerinden politik, ekonomik veya kültürel olayların olasılıklarına bahisler açılıyor ve platformlar genellikle kripto para üzerinden işlem yapıyor.