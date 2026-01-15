https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trump-grolandi-ilhak-edecek-mi-bahsi-acildi-senaryo-oranlari-ne-diyor--1102782827.html

Trump Gröland'ı ilhak edecek mi bahsi açıldı: Senaryo oranları ne diyor?

Trump Gröland'ı ilhak edecek mi bahsi açıldı: Senaryo oranları ne diyor?

Sputnik Türkiye

Tahmin piyasaları, Trump’ın 2026’dan önce Grönland’ı kontrol etme olasılığını düşük gösteriyor. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T23:28+0300

2026-01-15T23:28+0300

2026-01-15T23:28+0300

dünya

abd

donald trump

grönland

danimarka

bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102766805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62cd150cd2b2deedb456bb177cb61db9.jpg

Önde gelen tahmin ve bahis piyasalarında yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etmek için askeri bir adım atmayacağı yönünde pozisyon alıyor. Polymarket, Kalshi ve BetOnline, gerilime rağmen bu senaryoyu düşük olasılıkla değerlendiriyor.ABD’nin 2026 sonuna kadar Grönland’ı kontrol eder mi?Polymarket verilerine göre, Perşembe günü itibarıyla ABD’nin 2026 sonuna kadar Grönland’ı kontrol etme olasılığı yüzde 18 olarak gösterildi. Bu oran, 2025 sonundaki yüzde 8–9 seviyelerine kıyasla artışa işaret ediyor.Trump görev süresi boyunca Grönland’ın herhangi bir bölümünü kontrol altına alır mı?Kalshi’deki ayrı bir piyasa, Trump’ın görev süresi boyunca Grönland’ın herhangi bir bölümünü kontrol altına alıp almayacağını soruyor. Piyasa, Perşembe günü bu olasılığı yüzde 41.5 olarak fiyatlarken, Aralık sonunda oran yüzde 33.5 idi. Aynı platforma göre, Grönland’ın 2026’da bağımsızlık için oy kullanma ihtimali yüzde 17.4.ABD 2027’den önce Grönland veya Danimarka’ya saldırır mı?BetOnline, ABD’nin 2027’den önce Grönland veya Danimarka’ya saldırması ihtimali için 5/1 oran belirledi. Bu, senaryonun düşük ihtimalli görüldüğünü gösteriyor. 'Hayır' seçeneği ise 1/10 oranla yüksek olasılığa sahip.Daha önce, “ABD, 2026’dan önce Grönland’ı kontrol altına alacak mı?” sorusu piyasada 4/1 oranla fiyatlanmıştı.Tahmin piyasaları nedir?Tahmin piyasası, yatırımcıların veya katılımcıların gelecekteki olayların sonuçları üzerine bahis yaparak olasılık tahmini sunduğu bir finansal platform olarak biliniyor. Platform üzerinden politik, ekonomik veya kültürel olayların olasılıklarına bahisler açılıyor ve platformlar genellikle kripto para üzerinden işlem yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/danimarka-disisleri-bakani-trump-gronland-konusunda-ciddi-1102753164.html

grönland

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, grönland, danimarka, bahis