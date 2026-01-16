Türkiye
Antarktika buzlarının altındaki dünya ilk kez bu kadar net: Gizli dağlar ve vadiler ortaya çıktı
Antarktika buzlarının altındaki dünya ilk kez bu kadar net: Gizli dağlar ve vadiler ortaya çıktı
16.01.2026

Antarktika buzlarının altındaki dünya ilk kez bu kadar net: Gizli dağlar ve vadiler ortaya çıktı

10:20 16.01.2026
© AA / Şebnem CoşkunAntarktika'da buzul erimeleri deniz seviyesini tehdit ediyor
Bilim insanları, Antarktika’nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altında gizlenen yer şekillerini şimdiye kadarki en ayrıntılı haritayla ortaya koydu.
Antarktika'nın kalın buz tabakasının altında gizlenen yer şekilleri, bilim insanlarının hazırladığı yeni bir harita sayesinde bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, uydu verileri ile buzulların fiziksel hareketlerini birleştirerek kıtanın buz altındaki topografyasını yeniden düzenledi.
Science dergisinde yayımlanan çalışmada, daha önce bilinmeyen binlerce tepe, sırt ve yer altı dağları tespit edildi. Bilim insanları, her ne kadar bazı belirsizlikler bulunsa da bu detayların Antarktika'nın küresel ısınmaya vereceği tepkiyi ve bunun deniz seviyelerine etkisini anlamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.
Bilim insanları, uydu teknolojileri sayesinde Antarktika’nın buzlu yüzeyini ayrıntılı biçimde inceleyebiliyordu ancak buz tabakasının altında kalan arazi, yer yer 5 kilometreye yaklaşan buz kalınlığı nedeniyle bugüne kadar büyük ölçüde bilinmezliğini koruyordu. Bazı bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki bazı gezegenlerin yüzeyleri hakkında, Antarktika'nın buz altı topografyasından daha fazla bilgiye sahip olunduğunu savunmakta.

En kapsamlı harita oluşturuldu

Yeni çalışmayla birlikte araştırmacılar, Antarktika’nın “buz altı dünyasına” ait şimdiye kadarki en kapsamlı haritayı oluşturduklarını söyledi. Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Robert Bingham, “Antarktika’nın tüm tabanını tek seferde görmek inanılmaz. Bu gerçekten heyecan verici” dedi.
Önceki buz altı ölçümlerinde genel olarak kullanılan radar, sınırlı taramalar yapabiliyordu. Bilim insanları, onlarca kilometreyi bulan mesafeleri tahminlerle doldurmak zorunda kalıyordu. British Antarctic Survey’den Dr. Peter Fretwell, çalışmanın “ölçümler arasındaki boşlukları doldurmak açısından son derece değerli” olduğunu belirtti.
Araştırmacılara göre, buz altındaki bu ayrıntılı yer şekilleri bilgisi, Antarktika buzullarının gelecekte ne kadar hızlı hareket edeceğini ve geri çekileceğini modelleyen bilgisayar simülasyonlarını da iyileştirecek.
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
YAŞAM
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
04:20
