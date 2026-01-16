https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/suudi-arabistandaki-magaralarda-mumyalanmis-cita-bulundu-1102785588.html

Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu

Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Suudi Arabistan’da 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın bir döneme tarihlenen yedi çita mumyası ile çok sayıda kemik kalıntısı ortaya çıkardı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T04:20+0300

2026-01-16T04:20+0300

2026-01-16T04:20+0300

yaşam

suudi arabistan

communications earth and environment

çita

mumya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102785433_0:18:960:558_1920x0_80_0_0_2afd3a0a470ad347c1e5bad855990c42.jpg

Bilim insanları, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Arar kenti yakınlarındaki mağaralarda yürütülen kazılarda, yaşları 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın dönemlere tarihlenen yedi çita mumyası ile 54 çitaya ait kemik kalıntısı ortaya çıkardı. Bulgular, Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı.Mumyalamanın, ölü bedenlerin çürümesini önleyen bir koruma süreci olduğu belirtilirken, Mısır mumyalarının en bilinen örnekler olduğu, ancak bu sürecin buzul alanlar, çöl kumları ve bataklık ortamlarında doğal olarak da gerçekleşebildiği kaydedildi.Büyük kedi mumyalarının bulanık gözlere ve buruşmuş uzuvlara sahip olduğu, genel görünümlerinin kurumuş kabukları andırdığı ifade edildi.Çalışmada yer almayan Floransa Üniversitesi’nden Joan Madurell-Malapeira, bulgulara ilişkin, “Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadım” değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, çitaların nasıl mumyalaştığının kesin olarak bilinmediğini, ancak mağaralardaki kuru koşullar ile sabit sıcaklığın bu süreçte etkili olmuş olabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ucus-yapan-parasutcu-havadayken-aldigi-cay-davetine-geliyorum-yaniti-vererek-inis-yapti-1102784774.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, communications earth and environment, çita, mumya