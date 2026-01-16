Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/suudi-arabistandaki-magaralarda-mumyalanmis-cita-bulundu-1102785588.html
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Suudi Arabistan’da 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın bir döneme tarihlenen yedi çita mumyası ile çok sayıda kemik kalıntısı ortaya çıkardı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T04:20+0300
2026-01-16T04:20+0300
yaşam
suudi arabistan
communications earth and environment
çita
mumya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102785433_0:18:960:558_1920x0_80_0_0_2afd3a0a470ad347c1e5bad855990c42.jpg
Bilim insanları, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Arar kenti yakınlarındaki mağaralarda yürütülen kazılarda, yaşları 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın dönemlere tarihlenen yedi çita mumyası ile 54 çitaya ait kemik kalıntısı ortaya çıkardı. Bulgular, Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı.Mumyalamanın, ölü bedenlerin çürümesini önleyen bir koruma süreci olduğu belirtilirken, Mısır mumyalarının en bilinen örnekler olduğu, ancak bu sürecin buzul alanlar, çöl kumları ve bataklık ortamlarında doğal olarak da gerçekleşebildiği kaydedildi.Büyük kedi mumyalarının bulanık gözlere ve buruşmuş uzuvlara sahip olduğu, genel görünümlerinin kurumuş kabukları andırdığı ifade edildi.Çalışmada yer almayan Floransa Üniversitesi’nden Joan Madurell-Malapeira, bulgulara ilişkin, “Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadım” değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, çitaların nasıl mumyalaştığının kesin olarak bilinmediğini, ancak mağaralardaki kuru koşullar ile sabit sıcaklığın bu süreçte etkili olmuş olabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ucus-yapan-parasutcu-havadayken-aldigi-cay-davetine-geliyorum-yaniti-vererek-inis-yapti-1102784774.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102785433_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_925c7d68db652723e326048b2323caec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, communications earth and environment, çita, mumya
suudi arabistan, communications earth and environment, çita, mumya

Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu

04:20 16.01.2026
© Communications Earth and EnvironmentSuudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Communications Earth and Environment
Abone ol
Bilim insanları, Suudi Arabistan’da 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın bir döneme tarihlenen yedi çita mumyası ile çok sayıda kemik kalıntısı ortaya çıkardı.
Bilim insanları, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Arar kenti yakınlarındaki mağaralarda yürütülen kazılarda, yaşları 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın dönemlere tarihlenen yedi çita mumyası ile 54 çitaya ait kemik kalıntısı ortaya çıkardı. Bulgular, Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı.
Mumyalamanın, ölü bedenlerin çürümesini önleyen bir koruma süreci olduğu belirtilirken, Mısır mumyalarının en bilinen örnekler olduğu, ancak bu sürecin buzul alanlar, çöl kumları ve bataklık ortamlarında doğal olarak da gerçekleşebildiği kaydedildi.
Büyük kedi mumyalarının bulanık gözlere ve buruşmuş uzuvlara sahip olduğu, genel görünümlerinin kurumuş kabukları andırdığı ifade edildi.
Çalışmada yer almayan Floransa Üniversitesi’nden Joan Madurell-Malapeira, bulgulara ilişkin, “Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadım” değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, çitaların nasıl mumyalaştığının kesin olarak bilinmediğini, ancak mağaralardaki kuru koşullar ile sabit sıcaklığın bu süreçte etkili olmuş olabileceğini belirtti.
Mersin'in Silifke ilçesinde uçuş yapan yamaç paraşütçüsü çam dikimi yapan orman işçilerinin çay daveti üzerine kırsal alana iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
YAŞAM
Uçuş yapan paraşütçü havadayken aldığı çay davetine 'geliyorum' yanıtı vererek iniş yaptı
01:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала