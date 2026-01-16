https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/suudi-arabistandaki-magaralarda-mumyalanmis-cita-bulundu-1102785588.html
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Suudi Arabistan’da 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın bir döneme tarihlenen yedi çita mumyası ile çok sayıda kemik kalıntısı ortaya çıkardı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T04:20+0300
2026-01-16T04:20+0300
2026-01-16T04:20+0300
yaşam
suudi arabistan
communications earth and environment
çita
mumya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102785433_0:18:960:558_1920x0_80_0_0_2afd3a0a470ad347c1e5bad855990c42.jpg
Bilim insanları, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Arar kenti yakınlarındaki mağaralarda yürütülen kazılarda, yaşları 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın dönemlere tarihlenen yedi çita mumyası ile 54 çitaya ait kemik kalıntısı ortaya çıkardı. Bulgular, Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı.Mumyalamanın, ölü bedenlerin çürümesini önleyen bir koruma süreci olduğu belirtilirken, Mısır mumyalarının en bilinen örnekler olduğu, ancak bu sürecin buzul alanlar, çöl kumları ve bataklık ortamlarında doğal olarak da gerçekleşebildiği kaydedildi.Büyük kedi mumyalarının bulanık gözlere ve buruşmuş uzuvlara sahip olduğu, genel görünümlerinin kurumuş kabukları andırdığı ifade edildi.Çalışmada yer almayan Floransa Üniversitesi’nden Joan Madurell-Malapeira, bulgulara ilişkin, “Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadım” değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, çitaların nasıl mumyalaştığının kesin olarak bilinmediğini, ancak mağaralardaki kuru koşullar ile sabit sıcaklığın bu süreçte etkili olmuş olabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ucus-yapan-parasutcu-havadayken-aldigi-cay-davetine-geliyorum-yaniti-vererek-inis-yapti-1102784774.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102785433_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_925c7d68db652723e326048b2323caec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, communications earth and environment, çita, mumya
suudi arabistan, communications earth and environment, çita, mumya
Suudi Arabistan'daki mağaralarda mumyalanmış çita bulundu
Bilim insanları, Suudi Arabistan’da 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın bir döneme tarihlenen yedi çita mumyası ile çok sayıda kemik kalıntısı ortaya çıkardı.
Bilim insanları, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Arar kenti yakınlarındaki mağaralarda yürütülen kazılarda, yaşları 130 yıl ile bin 800 yılı aşkın dönemlere tarihlenen yedi çita mumyası ile 54 çitaya ait kemik kalıntısı ortaya çıkardı. Bulgular, Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı.
Mumyalamanın, ölü bedenlerin çürümesini önleyen bir koruma süreci olduğu belirtilirken, Mısır mumyalarının en bilinen örnekler olduğu, ancak bu sürecin buzul alanlar, çöl kumları ve bataklık ortamlarında doğal olarak da gerçekleşebildiği kaydedildi.
Büyük kedi mumyalarının bulanık gözlere ve buruşmuş uzuvlara sahip olduğu, genel görünümlerinin kurumuş kabukları andırdığı ifade edildi.
Çalışmada yer almayan Floransa Üniversitesi’nden Joan Madurell-Malapeira, bulgulara ilişkin, “Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadım” değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, çitaların nasıl mumyalaştığının kesin olarak bilinmediğini, ancak mağaralardaki kuru koşullar ile sabit sıcaklığın bu süreçte etkili olmuş olabileceğini belirtti.