Ukrayna, Karadeniz'de Malta bandıralı tankere saldırdı

Ukrayna ordusu, Karadeniz'de seyreden sivil tankerlere yönelik saldırılara devam ediyor. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün sabah saatlerinde Karadeniz'de seyreden Malta bandıralı 'Matilda' tankerine saldırdığını açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre 13 Ocak'ta TSİ 10:15'te Karadeniz'de ilerleyen 'Matilda' tankerinden uluslararası güvenlik ve acil durum kanalı aracılığıyla bir acil durum alarmı alındı.Savunma Bakanlığı, Malta bandıralı tankerin Krasnodar Bölgesi'ndeki Anapa şehrinin yaklaşık 100 km açıklarında 2 Ukrayna SİHA'sı tarafından saldırıya uğradığını vurguladı.'Karadeniz’deki tanker saldırıları korsanlık'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söylemişti."Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” diyen Rus lider, Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

