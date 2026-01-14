Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna, Karadeniz'de Malta bandıralı tankere saldırdı
Ukrayna, Karadeniz'de Malta bandıralı tankere saldırdı
Ukrayna ordusu, Karadeniz'de seyreden sivil tankerlere yönelik saldırılara devam ediyor. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün sabah saatlerinde Karadeniz'de seyreden Malta bandıralı 'Matilda' tankerine saldırdığını açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre 13 Ocak'ta TSİ 10:15'te Karadeniz'de ilerleyen 'Matilda' tankerinden uluslararası güvenlik ve acil durum kanalı aracılığıyla bir acil durum alarmı alındı.Savunma Bakanlığı, Malta bandıralı tankerin Krasnodar Bölgesi'ndeki Anapa şehrinin yaklaşık 100 km açıklarında 2 Ukrayna SİHA'sı tarafından saldırıya uğradığını vurguladı.'Karadeniz’deki tanker saldırıları korsanlık'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söylemişti."Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” diyen Rus lider, Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Ukrayna ordusu, Karadeniz'de seyreden sivil tankerlere yönelik saldırılara devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün sabah saatlerinde Karadeniz'de seyreden Malta bandıralı 'Matilda' tankerine saldırdığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 13 Ocak'ta TSİ 10:15'te Karadeniz'de ilerleyen 'Matilda' tankerinden uluslararası güvenlik ve acil durum kanalı aracılığıyla bir acil durum alarmı alındı.

Savunma Bakanlığı, Malta bandıralı tankerin Krasnodar Bölgesi'ndeki Anapa şehrinin yaklaşık 100 km açıklarında 2 Ukrayna SİHA'sı tarafından saldırıya uğradığını vurguladı.

'Karadeniz’deki tanker saldırıları korsanlık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söylemişti.

"Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” diyen Rus lider, Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
