Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ukraynada-sikiyonetim-ve-genel-seferberlik-mayis-ayina-kadar-uzatildi-1102734888.html
Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberlik Mayıs ayına kadar uzatıldı
Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberlik Mayıs ayına kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Şubat 2022'den beri devam eden sıkıyönetim ve genel seferberlik bir kez daha uzatıldı. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T14:46+0300
2026-01-14T14:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
yüksek rada
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna parlamentosu
seferberlik
sıkıyönetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102210/05/1022100577_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_a40cafd09532233746dacee86bf4a0e2.jpg
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, sıkıyönetim ve genel seferberliği Mayıs ayına kadar uzatılmasını kabul etti.Parlamentoda yapılan oylama sonucunda, 3 Şubat'ta sona erecek sıkıyönetim ve genel seferberlik 4 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak.Parlamentoda 18 kez kabul edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik tasarısı, Yüksek Rada Başkanı ve Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek.Zelenskiy, sıkıyönetim ve genel seferberliğin 90 gün daha uzatılmasını öngören teklifi önceki gün Yüksek Rada'ya sunmuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri uzun zamandır ciddi personel yetersizliğiyle karşı karşıya. Ülkede askerlik şubeleri personelinin zorla alıkoyma ve şiddet içeren yöntemlerle seferberliğe tabi erkekleri toplamasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buluyor ve sık sık skandallara neden oluyor. İnternette dolaşıma giren çok sayıda videoda, askerlik şubesi görevlilerinin erkekleri minibüslere zorla bindirdiği, bazı durumlarda darp ve güç kullanıldığı görülüyor.Buna karşılık, seferberlik yaş grubundaki çok sayıda erkek ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışıyor, askerlik şubelerine saldırılar düzenliyor, saklanıyor veya sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik şubesi çalışanlarının ihlallerinin “kitlesel” boyuta ulaştığını söylemiş; bu kişilerin yetkilerini kötüye kullandığını, insanları darp ettiğini, araçlarıyla ezdiğini ve sivilleri durdurmak için kaza provokasyonlarına dahi başvurduklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-medyasi-venezuela-yonetimi-muzakereler-icin-washingtona-temsilci-gonderecek-1102730177.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102210/05/1022100577_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_3520292d74d9da79c430743985bd6b8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, yüksek rada, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna parlamentosu, seferberlik, sıkıyönetim
vladimir zelenskiy, ukrayna, yüksek rada, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna parlamentosu, seferberlik, sıkıyönetim

Ukrayna'da sıkıyönetim ve genel seferberlik Mayıs ayına kadar uzatıldı

14:46 14.01.2026 (güncellendi: 14:47 14.01.2026)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUkrayna Parlamentosu Yüksek Rada
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna'da Şubat 2022'den beri devam eden sıkıyönetim ve genel seferberlik bir kez daha uzatıldı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, sıkıyönetim ve genel seferberliği Mayıs ayına kadar uzatılmasını kabul etti.

Parlamentoda yapılan oylama sonucunda, 3 Şubat'ta sona erecek sıkıyönetim ve genel seferberlik 4 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak.

Parlamentoda 18 kez kabul edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik tasarısı, Yüksek Rada Başkanı ve Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek.

Zelenskiy, sıkıyönetim ve genel seferberliğin 90 gün daha uzatılmasını öngören teklifi önceki gün Yüksek Rada'ya sunmuştu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri uzun zamandır ciddi personel yetersizliğiyle karşı karşıya. Ülkede askerlik şubeleri personelinin zorla alıkoyma ve şiddet içeren yöntemlerle seferberliğe tabi erkekleri toplamasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buluyor ve sık sık skandallara neden oluyor. İnternette dolaşıma giren çok sayıda videoda, askerlik şubesi görevlilerinin erkekleri minibüslere zorla bindirdiği, bazı durumlarda darp ve güç kullanıldığı görülüyor.
Buna karşılık, seferberlik yaş grubundaki çok sayıda erkek ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışıyor, askerlik şubelerine saldırılar düzenliyor, saklanıyor veya sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik şubesi çalışanlarının ihlallerinin “kitlesel” boyuta ulaştığını söylemiş; bu kişilerin yetkilerini kötüye kullandığını, insanları darp ettiğini, araçlarıyla ezdiğini ve sivilleri durdurmak için kaza provokasyonlarına dahi başvurduklarını belirtmişti.
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
ABD medyası: Venezuela yönetimi, müzakereler için Washington'a temsilci gönderecek
12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала