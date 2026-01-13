İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanları açıklaması: 'Bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi'

"(Belediyelerle) Defalarca toplandık, yazılı, sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu. 'Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok.' dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok.' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Yeni yapılan yerlerde etrafı çevrili, 40-50 bin metrekare alan. Belediyeler tarafından bunların yemesi, içmesi, kısırlaştırılması yapılıyor. Yapılan iş vicdani ve hukuki.