İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanları açıklaması: 'Bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi'
© Bünyamin Çelikİstanbul Valisi Davut Gül
© Bünyamin Çelik
İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanlara ilişkin bazı belediyelerin henüz yeterince harekete geçmediğini belirtti. Gül, " Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada (yaşam alanları) bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Davut Gül basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gül, sokak hayvanları ile ilgili gelinen süreci şöyle özetledi:
"(Belediyelerle) Defalarca toplandık, yazılı, sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu. 'Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok.' dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok.' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Yeni yapılan yerlerde etrafı çevrili, 40-50 bin metrekare alan. Belediyeler tarafından bunların yemesi, içmesi, kısırlaştırılması yapılıyor. Yapılan iş vicdani ve hukuki.
'Bazı belediyeler harekete geçmedi'
Sorun şu, bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi. Allah muhafaza, istemeyiz ama herhangi bir insana ağır bir zarar geldiğinde sayın Bakanımız 'Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız.' dedi. Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada (yaşam alanları) bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız."