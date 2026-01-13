https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akomdan-kar-yagisi-ve-soguk-hava-uyarisi-istanbulu-terk-edecegi-saat-aciklandi-1102688566.html
AKOM’dan kar yağışı ve soğuk hava uyarısı: İstanbul’u terk edeceği saat açıklandı
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Çatı ve araçlar beyaza bürünürken, AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102688878_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f5b03c400681da3999a946f2ad9e474a.jpg
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102688878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_1bc5366104d0ebf37973c6e3a6b86af9.jpg
İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı, özellikle kentin kuzeyinde ve yüksek bölgelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle binaların çatıları ve park halindeki araçlar beyaza büründü. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca Tepesi kar örtüsüyle kaplandı.
Birçok ilçede aralıklarla kar yağdı
Kar yağışı, Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar başta olmak üzere kent genelinde aralıklarla etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakasında karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.
AKOM: Soğuk hava akşama kadar sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk ve kar yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını açıkladı. AKOM’un değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Salı akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların -1 ila 4°C aralığında seyredeceği, yağışların il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.”
Yetkililer, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.