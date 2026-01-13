Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sağanak, çığ tehlikesi ve fırtına bekleniyor
Kar yağışı
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre batı bölgeleri ve güney kıyıları hariç yoğun kar yağışı bekleniyor. Güney kıyılarında şiddetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşürken doğuda kuvvetli rüzgar çığ tetikleyebilir. 30 il için sarı kodlu hava olayı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Salı günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
30 il için sarı kodlu uyarı
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı kodlu meteorolojik hava olayı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don olayı uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bursa – 3°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Kutahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar – -1°C – Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgede kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Adana – 12°C – Çok bulutlu
İç Anadolu
Çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Ankara – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu – -1°C – Çok bulutlu ve kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 2°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgenin güneyinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
Batman – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
