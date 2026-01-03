ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık

Venezüellalı yetkili: Ülke sakinliğini koruyor, bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz

Venezüella İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısıyla amaçladıklarının sadece 'bir kısmını' gerçekleştiğini söyledi.

Güvenlik güçlerine hitap eden Cabello, “Attıkları bombalar ve fırlattıkları füzelerle ulaşmak istedikleri hedeflere ancak kısmen ulaşabildiler. ‘Kısmen’ diyorum çünkü halkın panikleyip kaçmasını, korkakça davranmasını bekliyorlardı. Hayır,” ifadelerini kullandı.

Cabello, ülkenin sakinliğini koruduğunu ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini bildiğini de vurguladı.