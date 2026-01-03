ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık

Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın başkenti Karakas'ta birden fazla patlama meydana geldi. Kentin farklı noktalarından yükselen duman ve alevler, sosyal medya görüntülerine yansıdı. Olayda can kaybı ya da hasara ilişkin net bilgi paylaşılmazken, Trump ABD'nin Venezüella'ya bir saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bölgesel gerilim bağlamı
Gelişme, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduklarını açıklamasının ardından geldi.
Trump’ın “tesis vurduk” açıklaması gündemde
ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu söylemişti. Trump, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfla “iki gece önce yıktık” ifadelerini kullanmıştı.