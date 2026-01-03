Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/abdnin-saldiracagiz-dedigi-venezuellada-buyuk-patlama-sesleri-baskentte-alevler-yukseliyor-1102454675.html
ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık
ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık
Sputnik Türkiye
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece saatlerinde art arda şiddetli patlama sesleri duyulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T09:38+0300
2026-01-03T12:39+0300
dünya
caracas
abd
venezuela
afp
donald trump
abd
haberler
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102454816_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_a8bebafa9f34bc9b5fdd4768b1994138.png
caracas
abd
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102454816_97:0:674:433_1920x0_80_0_0_0de2962ed70a564b64409105247ac73a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuella abd, venezuella abd savaş, venezuella abd son dakika, venezuella abd gerilimi, abd venezuellaya mı saldırdı
venezuella abd, venezuella abd savaş, venezuella abd son dakika, venezuella abd gerilimi, abd venezuellaya mı saldırdı
ABD'nin 'Saldıracağız' dediği Venezüella'da büyük patlama sesleri: Başkentte alevler yükseliyor - Sputnik Türkiye

ABD Venezüella'ya saldırdı, Trump açıklama yaptı: Maduro ve eşini yakaladık

09:38 03.01.2026 (güncellendi: 12:39 03.01.2026)
Abone ol
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece saatlerinde art arda şiddetli patlama sesleri duyulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada Venezüella’ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlendiğini ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını öne sürdü.
Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın başkenti Karakas'ta birden fazla patlama meydana geldi. Kentin farklı noktalarından yükselen duman ve alevler, sosyal medya görüntülerine yansıdı. Olayda can kaybı ya da hasara ilişkin net bilgi paylaşılmazken, Trump ABD'nin Venezüella'ya bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bölgesel gerilim bağlamı

Gelişme, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduklarını açıklamasının ardından geldi.

Trump’ın “tesis vurduk” açıklaması gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu söylemişti. Trump, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfla “iki gece önce yıktık” ifadelerini kullanmıştı.
ABD Donanması uçak gemisi saldırı grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Venezüella parlamentosu, ABD yaptırımlarına karşı petrol tankerleri için yasa çıkardı
23 Aralık 2025, 09:35
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
14:44 03.01.2026
'Venezüella'nın petrol üretimi herhangi bir zarar görmedi'
Venezüella’nın devlet petrol şirketi PDVSA’nın petrol üretimi ve rafinaj faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.
İngiliz medyasına konuşan şirketin operasyonları hakkında bilgi sahibi iki kaynak, ABD'nin Venezüella'ya yönelik saldırılarının ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, PDVSA’ya ait en önemli tesislerin zarar görmediğini ileri sürdü.
Haberlere göre, Venezüella başkenti Karakas yakınlarındaki ülkenin en büyük limanlarından biri olmasına rağmen petrol operasyonlarında kullanılmayan bir tesis olan La Guaira Limanı’nın ağır hasar gördüğü belirtildi.
14:16 03.01.2026
Venezüellalı yetkili: Ülke sakinliğini koruyor, bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz
Venezüella İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırısıyla amaçladıklarının sadece 'bir kısmını' gerçekleştiğini söyledi.
Güvenlik güçlerine hitap eden Cabello, “Attıkları bombalar ve fırlattıkları füzelerle ulaşmak istedikleri hedeflere ancak kısmen ulaşabildiler. ‘Kısmen’ diyorum çünkü halkın panikleyip kaçmasını, korkakça davranmasını bekliyorlardı. Hayır,” ifadelerini kullandı.
Cabello, ülkenin sakinliğini koruduğunu ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini bildiğini de vurguladı.
14:01 03.01.2026
CNN, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını Saddam Hüseyin'e karşı yürütülen operasyonla karşılaştırdı
CNN Baş Uluslararası Güvenlik Analisti Nick Paton Walsh, ABD’nin Venezüella’ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasını, Donald Trump’ın başkanlığı dönemindeki “en şiddetli yabancı askeri müdahale” olarak tanımladı. Walsh, gelişmeyi Bin Ladin ve Saddam Hüseyin operasyonlarıyla kıyasladı.
13:56 03.01.2026
Venezüella'dan BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı' çağrısı

Venezüella Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, ABD’nin ülkeye yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı talep ettiklerini açıkladı.
Telegram hesabından BM’ye gönderilen mektubu paylaşan Gil Pinto, “Bu halka karşı hiçbir korkak saldırı sonuç alamayacak, Venezüella halkı bu süreçten galip çıkacaktır” ifadelerini kullandı.
13:32 03.01.2026
'Testere' lakaplı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Trump'ı destekleyerek açıklama yaptı:
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei - Sputnik Türkiye
© AA / Celal Güneş
'Yaşasın özgürlük lan!'
13:26 03.01.2026
Venezüella Savunma Bakanı: Tüm silahlı kuvvetleri görevlendireceğiz, bize saldırdılar ama boyun eğdiremeyecekler
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ülke genelinde askeri güçlerin derhal konuşlandırılacağını açıkladı. İspanyolca yayımladığı video mesajda Lopez, Venezüella’nın şimdiye kadarki “en kötü saldırı” ile karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm silahlı kuvvetlerin seferber edildiğini duyurdu.
13:18 03.01.2026
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Venezüella Devlet Başkanı MAduro'nun ABD güçleri tarafından yakalanmasının ardından adalete hesap vereceğini söyledi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Maduro'nun 'suçlarından' dolayı yargılanacağını söyledi.
13:15 03.01.2026
Venezüella Başkan Yardımcısı Rodriguez: ABD saldırında, yetkililer askerler ve siviller öldürüldü
13:07 03.01.2026
Venezüella Hükümeti onayladı:

Maduro, eşi ve yardımcısının nerede olduğu bilinmiyor. Bu kişilerin 'acil olarak hayatta olduklarına dair kanıt' istiyoruz

13:04 03.01.2026
Kolombiya alarmda: Venezüella’dan olası kitlesel mülteci akınına hazırlık başladı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezüella’daki gelişmelerin ardından ülkesinin olası kitlesel mülteci akınına hazırlandığını açıkladı.
Sınır hattına güvenlik güçleri konuşlandırılırken, insani yardım kaynakları seferber edildi.
12:31 03.01.2026
Venezüella ordusu açıkladı: Yabancı askeri varlıkları reddediyoruz, direneceğiz
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada ülkesinin geri adım atmayacağını vurguladı. “Saldırıya uğradık ama boyun eğmeyeceğiz” diyen López, ordu ve halkın birlikte yıkılmaz bir direniş duvarı oluşturacağını söyledi.
'Saldırıya uğradık ama teslim olmayacağız'
Savunma Bakanı açıklamasında, “Saldırıya uğradık, ama boyun eğmeyeceğiz. Askerlerimiz ve halkımız birlikte hareket ederek yıkılmaz bir direniş duvarı oluşturacak” dedi. Mesaj, ülke genelinde birlik ve seferberlik çağrısı olarak yorumlandı.
12:28 03.01.2026
Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılıp ülke dışına çıkarıldığını iddia etti
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yayımladığı mesajda, ABD’nin Venezüella’ya karşı “büyük ölçekli bir saldırı” gerçekleştirdiğini iddia etti.
Trump, Maduro'nun nasıl yakalandığı veya nereye götürüldüğü konusunda daha fazla ayrıntı vermedi. Venezuela hükümeti henüz bunu doğrulamadı. ABD, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 50 milyon dolarlık ödül teklif etmişti.
'Maduro ve eşi yakalandı' iddiası
Trump, açıklamasında Nicolas Maduro ve eşinin “yakalanarak ülkeden çıkarıldığını” ileri sürdü. Operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde yapıldığını belirten Trump, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını söyledi.
Basın toplantısı duyurusu
Trump, konuya ilişkin saat 19.00'da Mar-a-Lago’da basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
Trump-Maduro - Sputnik Türkiye
12:19 03.01.2026
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezüella’da bombalandığını iddia ettiği noktaları tek tek sıraladı:
Parlamento binası
Hatillo Havaalanı,
Barquisimeto’daki F-16 N3 savaş uçağı üssü,
Charallave özel havaalanı
Higuerote helikopter üssü
11:56 03.01.2026
Venezüella'nın ana hava ulaşım noktası olan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’nda çalışanların tahliye edildiği bildirildi
11:52 03.01.2026
Wall Street Journal: ABD yetkilileri, Venezuela'daki askeri operasyonun devam ettiğini doğruladı
ABD’li yetkililer, WSJ'ye yapptığı açıklamada ABD kuvvetlerinin Venezuela’daki askeri operasyonunun devam ettiğini resmen doğruladı. 'Operasyonun' kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
11:47 03.01.2026
Fort Tiuna askeri üssü çevresinde kaos hüküm sürüyor; onlarca araç ve yüzlerce insan zifiri karanlıkta kaçıyor
11:38 03.01.2026
Saldırı düzenlenen Fort Tiuna üssünde Venezüella Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin karargahı ve Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yaşadığı resmi konutun bulunduğu açıklandı
11:30 03.01.2026
ABD ordusunun, Venezüella'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in mozolesinin bulunduğu Montana mahallesine saldırdığı bildiriliyor
11:29 03.01.2026
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: ABD, Venezüella Parlamento Binası’nı hedef aldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Venezuela Parlamento Binası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklama, Karakas'ta artan patlama ve silah seslerinin ardından geldi.
11:08 03.01.2026
Venezüella'da patlamalar yayılıyor: Karakas'ın doğusundaki Higuerote’te yeni patlama
Venezüella'da bir patlama daha kaydedildi. Başkent Karakas'ın doğusunda yer alan Higuerote kentinde meydana gelen patlama, ülkede art arda gelen güvenlik olaylarına yenisini ekledi. Patlamanın nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmî açıklama yapılmadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала