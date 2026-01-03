Türkiye
Donald Trump: Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi elimizde tutacağız
2026-01-03T19:42+0300
2026-01-03T20:22+0300
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Amerikan egemenliğini tehdit eden herkese bir uyarı olmalı''Ülkeyi, güvenli, düzgün ve dikkatli bir geçiş yapana kadar yöneteceğiz''ABD'nin dev petrol şirketlerini Venezüella'da devreye sokacağız'Birkaç saat önce Trump, Venezüella saldırısının ardından Fox News'e verdiği röportajda, Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun yakalanmasının ardından, ABD'nin ülkenin geleceğinde aktif rol üstleneceğini belirtmişti.Aynı açıklamasında Trump, Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında 'ABD güçlerinden birkaçının yaralandığını ancak ölen olmadığını' belirterek, “Operasyon için 4 gün hava koşullarının düzelmesini bekledik. Maduro kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Yani, bunu adeta bir televizyon şovu izliyormuş gibi izledim. Hızını, şiddetini görseydiniz inanılmaz bir şeydi. Onlar gemide. New York’a gidecekler. Helikopterle alındılar ve helikopterle keyifli bir uçuş yaptılar” cümlelerini kaydetmişti.
19:42 03.01.2026 (güncellendi: 20:22 03.01.2026)
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
ABD Başkanı Trump, Venezüella’da gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi ellerinde tutacaklarını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:
ABD'nin operasyonu, Venezüella'nın başkentinin merkezinde gerçekleştirildi
ABD'nin Venezüella'daki operasyonunun hedefi Maduro'yu ele geçirmekti
Geçen gece geç saatlerde ve bugün erken saatlerde, benim yönlendirmemle, ABD Silahlı Kuvvetleri, Venezüella'nın başkentinde olağanüstü bir askeri operasyon gerçekleştirdi ve Amerikan askeri gücünü çok etkili bir şekilde kullandı.
Hava, kara ve deniz kullanılarak muazzam bir saldırı başlatıldı. Ve bu, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana insanların görmediği türden bir saldırıydı
Bu, Amerikan askeri gücünün ve yeteneğinin tarihteki en çarpıcı, etkili ve güçlü sergilerinden biriydi
Venezüella lideri Maduro ile eşi şu anda New York’a gelen bir gemide bulunuyorlar. Daha sonra yargılama için New York ile Miami arasında bir karar verilecek
Yeni ulusal güvenlik stratejimizle artık bunu unutmayacağız. Amerika'nın Batı Yarımküre'deki hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak.

'Amerikan egemenliğini tehdit eden herkese bir uyarı olmalı'

Asla teröristlerin ve suçluların Amerika'ya karşı cezasız bir şekilde faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğim.
Bu son derece başarılı operasyon, Amerikan egemenliğini tehdit eden herkese bir uyarı olmalıdır
Venezüella'nın tüm askeri kapasiteleri etkisiz hale getirildi.
Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşi Amerikan adaletinin karşısına çıkarılacak.
Hiç bir Amerikan askeri öldürülmedi ve hiçbir askeri ekipmanımız zarar görmedi
Tüm Venezüellalı askeri kapasite etkisiz hale getirildi
Askerlerimiz ve Amerikan kolluk kuvvetlerinin birlikte çalışarak, Maduro'yu gece yarısı başarılı bir şekilde yakaladı
Hava kararmıştı. Karakas'ın ışıkları büyük ölçüde kapatılmıştı. Karanlıktı ve ölümcüldü
Maduro ve eşi şimdi Amerika'da adaletle karşı karşıya.
ABD, Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi elinde tutacak

'Ülkeyi, güvenli, düzgün ve dikkatli bir geçiş yapana kadar yöneteceğiz'

Ülkeyi, güvenli, düzgün ve dikkatli bir geçiş yapana kadar yöneteceğiz.
Venezüella'nın büyük halkı için barış, özgürlük ve adalet istiyoruz, ve bu, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve ülkelerine geri dönmek isteyen pek çok Venezüellalıyı da kapsıyor. Burası onların vatanı.
Venezüella'yı başka birinin alıp da Venezüellalıların iyiliğini düşünmeyen bir şekilde yönetmesine risk alamayız. Bununla yıllarca karşılaştık. Bunu engellemeyeceğiz.

'ABD'nin dev petrol şirketlerini Venezüella'da devreye sokacağız'

Herkesin bildiği gibi, Venezüella'daki petrol işi uzun bir süre boyunca tam bir başarısızlık oldu. Karşılaştırıldığında, pompalanan petrol neredeyse hiç yoktu, oysa ne kadar fazla petrol pompalanabilir ve ne kadar şey yapılabilirdi. Biz, dünyanın her yerindeki en büyük Amerikan petrol şirketlerinin, milyarlarca dolar harcayıp, bozulmuş olan altyapıyı, petrol altyapısını onarmasını ve ülke için para kazanmaya başlamasını sağlayacağız.
Maduro ve eşi yakında Amerikan adaletinin tam gücüyle karşılaşacak ve Amerikan topraklarında yargılanacak.
Aslında ikinci bir dalganın gerekli olacağını varsaymıştık, ancak muhtemelen buna gerek yok. İlk saldırı o kadar başarılı oldu ki, ikinci bir saldırıya ihtiyacımız olmayabilir.
Birkaç saat önce Trump, Venezüella saldırısının ardından Fox News'e verdiği röportajda, Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun yakalanmasının ardından, ABD'nin ülkenin geleceğinde aktif rol üstleneceğini belirtmişti.
Aynı açıklamasında Trump, Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında 'ABD güçlerinden birkaçının yaralandığını ancak ölen olmadığını' belirterek, “Operasyon için 4 gün hava koşullarının düzelmesini bekledik. Maduro kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Yani, bunu adeta bir televizyon şovu izliyormuş gibi izledim. Hızını, şiddetini görseydiniz inanılmaz bir şeydi. Onlar gemide. New York’a gidecekler. Helikopterle alındılar ve helikopterle keyifli bir uçuş yaptılar” cümlelerini kaydetmişti.
