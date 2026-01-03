https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/donald-trump-abdnin-venezuelladaki-operasyonunun-hedefi-maduroyu-ele-gecirmekti-1102462408.html

Donald Trump: Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi elimizde tutacağız

Donald Trump: Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi sağlanana kadar yönetimi elimizde tutacağız

ABD Başkanı Trump, Venezüella'da gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Venezüella'da güvenli, düzgün ve mantıklı bir iktidar geçişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Amerikan egemenliğini tehdit eden herkese bir uyarı olmalı''Ülkeyi, güvenli, düzgün ve dikkatli bir geçiş yapana kadar yöneteceğiz''ABD'nin dev petrol şirketlerini Venezüella'da devreye sokacağız'Birkaç saat önce Trump, Venezüella saldırısının ardından Fox News'e verdiği röportajda, Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun yakalanmasının ardından, ABD'nin ülkenin geleceğinde aktif rol üstleneceğini belirtmişti.Aynı açıklamasında Trump, Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında 'ABD güçlerinden birkaçının yaralandığını ancak ölen olmadığını' belirterek, “Operasyon için 4 gün hava koşullarının düzelmesini bekledik. Maduro kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Yani, bunu adeta bir televizyon şovu izliyormuş gibi izledim. Hızını, şiddetini görseydiniz inanılmaz bir şeydi. Onlar gemide. New York’a gidecekler. Helikopterle alındılar ve helikopterle keyifli bir uçuş yaptılar” cümlelerini kaydetmişti.

