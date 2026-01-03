Türkiye
Fransa'dan ABD’nin Venezüella operasyonuna kınama
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Venezüella'da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonunu uluslararası hukukun ihlali... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Barrot, söz konusu operasyonun uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, hiçbir siyasi çözümün dış müdahaleyle dayatılamayacağını vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Venezüella’ya yoğun bir askeri operasyon başlattıklarını ve ülke lideri Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Bazı basın kuruluşları ise başkent Karakas’ta patlamalar meydana geldiğini ve operasyonun ABD’nin elit askeri gücü Delta Force tarafından yürütüldüğünü öne sürmüştü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Venezüella'da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Barrot, söz konusu operasyonun uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, hiçbir siyasi çözümün dış müdahaleyle dayatılamayacağını vurguladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan kuvvet kullanmama ilkesine aykırıdır. Fransa, kalıcı hiçbir siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını ve her egemen halkın kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu hatırlatır.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Venezüella’ya yoğun bir askeri operasyon başlattıklarını ve ülke lideri Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Bazı basın kuruluşları ise başkent Karakas’ta patlamalar meydana geldiğini ve operasyonun ABD’nin elit askeri gücü Delta Force tarafından yürütüldüğünü öne sürmüştü.
