https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/fransadan-abdnin-venezuella-operasyonuna-kinama-1102462297.html
Fransa'dan ABD’nin Venezüella operasyonuna kınama
Fransa'dan ABD’nin Venezüella operasyonuna kınama
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Venezüella'da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonunu uluslararası hukukun ihlali... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T18:21+0300
2026-01-03T18:21+0300
2026-01-03T18:21+0300
dünya
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
jean-noel barrot
abd
venezüella
nicolas maduro
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Barrot, söz konusu operasyonun uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, hiçbir siyasi çözümün dış müdahaleyle dayatılamayacağını vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Venezüella’ya yoğun bir askeri operasyon başlattıklarını ve ülke lideri Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Bazı basın kuruluşları ise başkent Karakas’ta patlamalar meydana geldiğini ve operasyonun ABD’nin elit askeri gücü Delta Force tarafından yürütüldüğünü öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/trump-maduro-new-yorka-goturulecek-1102461782.html
fransa
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b9729f8ef4aa5901dabd9684795bce59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, abd, venezüella, nicolas maduro, donald trump
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, abd, venezüella, nicolas maduro, donald trump
Fransa'dan ABD’nin Venezüella operasyonuna kınama
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Venezüella'da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’nin Venezüella’ya yönelik askeri operasyonunu kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Barrot, söz konusu operasyonun uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, hiçbir siyasi çözümün dış müdahaleyle dayatılamayacağını vurguladı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan kuvvet kullanmama ilkesine aykırıdır. Fransa, kalıcı hiçbir siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını ve her egemen halkın kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu hatırlatır.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Venezüella’ya yoğun bir askeri operasyon başlattıklarını ve ülke lideri Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Bazı basın kuruluşları ise başkent Karakas’ta patlamalar meydana geldiğini ve operasyonun ABD’nin elit askeri gücü Delta Force tarafından yürütüldüğünü öne sürmüştü.