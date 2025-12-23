https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/venezuella-parlamentosu-abd-yaptirimlarina-karsi-petrol-tankerleri-icin-yasa-cikardi-1102083846.html

Venezüella parlamentosu, ABD yaptırımlarına karşı petrol tankerleri için yasa çıkardı

Venezüella Parlamentosu, ABD'nin yaptırım uyguladığı petrol tankerlerine yönelik adımlara karşı yasa çıkardı. Venezüella devlet televizyonundaki haberlere göre, milletvekili Giuseppe Alessandrello tarafından Ulusal Meclis'te sunulan yasa teklifinde ablukaya' yönelik seyrüsefer ve ticaret özgürlüklerini güvence altına alınması oy birliğiyle kabul edildi.Alessandrello, VTV’ye yaptığı açıklamada, düzenlemenin, ABD’nin "korsanlık" olarak nitelendirilen eylemlerini destekleyenler için 20 yıla kadar hapis cezası öngören yaptırımları da içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:20 yıla kadar hapis cezası verilebilecekAlessandrello, düzenlemenin 1958 Cenevre Açık Denizler Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Şartı’na dayandığını dile getirerek, "Korsanlık, abluka veya diğer uluslararası yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, destekleyen, finanse eden ya da bu eylemlere katılan herkes 15 ila 20 yıl hapis cezası ve Merkez Bankasının belirleyeceği en yüksek döviz kuru üzerinden para cezasıyla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.Venezüella Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin Venezüella petrolü taşıyan tankerlere el koymasının 'barbarlık' olduğunu belirterek, bunu 16. yüzyılda İspanyol gemilerine yönelik korsanlık faaliyetleri yürüten İngiliz denizci Sir Francis Drake'in uygulamalarının devamı olarak nitelendirdi.Karayipler, Pasifik ve Atlantik’te faaliyet gösteren İngiliz denizci Sir Francis Drake, İspanyol gemilerine yönelik korsanlık faaliyetleriyle tanındı. İngiltere’de ise kahraman olarak anılan Drake’e, Kraliçe I. Elizabeth tarafından "Sir" unvanı verildi.

