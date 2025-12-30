https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/akom-uyardi-yilbasinda-istanbulda-hava-nasil-olacak-1102367304.html

AKOM uyardı: Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKOM, İstanbul'da yarın çok bulutlu ve yağışlı bir havanın beklendiğini belirtirken hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 0 dereceye düşeceği uyarısında... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın için uyarıda bulundu. 31 Aralık’ta sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklendiği belirtilirken sıcaklıkların gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşebileceğini kaydetti. 1 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor1 Ocak Perşembe’yse İstanbul’da en düşük hava sıcaklığı -1 dereceye kadar düşecek. Günün en yüksek sıcaklığıysa 4 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Kentte yağış miktarının 1 ila 4 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.Yetkililer, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücüleri ve yayaları uyardı.

