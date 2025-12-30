https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/akom-uyardi-yilbasinda-istanbulda-hava-nasil-olacak-1102367304.html
AKOM uyardı: Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM uyardı: Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da yarın çok bulutlu ve yağışlı bir havanın beklendiğini belirtirken hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 0 dereceye düşeceği uyarısında... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T13:58+0300
2025-12-30T13:58+0300
2025-12-30T13:58+0300
yaşam
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
soğuk
soğuk hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e8b098c4e5afb08739b8e1beffe5bd8c.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın için uyarıda bulundu. 31 Aralık’ta sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklendiği belirtilirken sıcaklıkların gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşebileceğini kaydetti. 1 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor1 Ocak Perşembe’yse İstanbul’da en düşük hava sıcaklığı -1 dereceye kadar düşecek. Günün en yüksek sıcaklığıysa 4 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Kentte yağış miktarının 1 ila 4 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.Yetkililer, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücüleri ve yayaları uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/yilbasi-tedbirleri-aciklandi-325-bin-267-personel-sahada-olacak-1102366645.html
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_23:0:503:360_1920x0_80_0_0_90ca41f496a8524af51930137a5e6f5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı, soğuk, soğuk hava
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı, soğuk, soğuk hava
AKOM uyardı: Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul'da yarın çok bulutlu ve yağışlı bir havanın beklendiğini belirtirken hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 0 dereceye düşeceği uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın için uyarıda bulundu. 31 Aralık’ta sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklendiği belirtilirken sıcaklıkların gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşebileceğini kaydetti.
1 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor
1 Ocak Perşembe’yse İstanbul’da en düşük hava sıcaklığı -1 dereceye kadar düşecek. Günün en yüksek sıcaklığıysa 4 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Kentte yağış miktarının 1 ila 4 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücüleri ve yayaları uyardı.