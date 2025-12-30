Yılbaşı tedbirleri açıklandı: 325 bin 267 personel sahada olacak

12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur. 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur.

Toplam 325 bin 267 personelimizi görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır. Toplam 325 bin 267 personelimizi görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır.

34 bin 71’i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir. 34 bin 71’i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir.

720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile • 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır. 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile • 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır.

Güvenlik birimlerimizi, güçlü bir teknolojik altyapıyla da destekliyoruz. 31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera, • 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası, 1.064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi, • 6 bin 708 yüz tanıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır. Güvenlik birimlerimizi, güçlü bir teknolojik altyapıyla da destekliyoruz. 31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera, • 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası, 1.064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi, • 6 bin 708 yüz tanıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kamerası bulunacaktır. Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kamerası bulunacaktır.

81 İl AFAD Müdürlüğümüze ve 20 Birlik Müdürlüğümüze “hazır durumda” olun mesajı geçilmiştir. Yılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1.410 personel ve 396 araç görev yapacaktır. 81 İl AFAD Müdürlüğümüze ve 20 Birlik Müdürlüğümüze “hazır durumda” olun mesajı geçilmiştir. Yılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1.410 personel ve 396 araç görev yapacaktır.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır. 81 ilimizdeki 375 Mobil Göç Noktası Aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz 10 gün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır. 81 ilimizdeki 375 Mobil Göç Noktası Aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz 10 gün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir.