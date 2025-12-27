https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-diyerek-duyurdu-yeni-cezalari-paylasti-1102287072.html
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Yeni cezaları paylaştı
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Yeni cezaları paylaştı
Sputnik Türkiye
Mersin'de trafikte aracından inerek başka bir aracın sürücüsünü darp eden kişilerin görüntülerini 'gereği yapıldı' diyerek paylaşan İçişleri Bakanı Ali... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T13:39+0300
2025-12-27T13:39+0300
2025-12-27T13:39+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
trafik cezası
trafik para cezası
trafik cezaları
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte bir sürücünün darp edilmesiyle ilgili görüntüleri paylaşırken, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yeni yargı paketiyle birlikte yeni trafik cezalarını da paylaştı. 3 yıla kadar hapis cezası Bakan Yerlikaya'nın 'gereği yapıldı' diyerek sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı ❗"Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı. ❗Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır. ❗Ayrıca; İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre de; Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız❗Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. ❗Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran; M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece TUTUKLANDI. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/bakan-yerlikaya-acikladi-saldiri-amaciyla-aractan-inen-ve-yol-kapatan-suruculere-180-bin-lira-ceza-1101428943.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_62a54a088502627d9ca3c501ab1e145e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, trafik cezası, trafik para cezası, trafik cezaları, trafik
ali yerlikaya, trafik cezası, trafik para cezası, trafik cezaları, trafik
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Yeni cezaları paylaştı
Mersin'de trafikte aracından inerek başka bir aracın sürücüsünü darp eden kişilerin görüntülerini 'gereği yapıldı' diyerek paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik cezalarını da duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte bir sürücünün darp edilmesiyle ilgili görüntüleri paylaşırken, olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yeni yargı paketiyle birlikte yeni trafik cezalarını da paylaştı.
3 yıla kadar hapis cezası
Bakan Yerlikaya'nın 'gereği yapıldı' diyerek sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı
❗"Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı.
❗Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır.
❗Ayrıca; İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre de; Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız
❗Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.
❗Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran; M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece TUTUKLANDI. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”