https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/bakan-yerlikaya-acikladi-saldiri-amaciyla-aractan-inen-ve-yol-kapatan-suruculere-180-bin-lira-ceza-1101428943.html
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya yeni trafik kanun teklifiyle ilgili bir bilgilendirmede daha bulunarak saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönde ilerleyen ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran kişilerin yakalandığını duyurdu."Hem ters yönden gel hem de acımasızca saldır" ifadesini kullanan Yerlikaya olayla ilgili "İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö. aynı gün yakalandı. Gereği yapıldı" dedi.İçişleri Bakanı ters yönde araç kullananlara yönelik caydırıcı yaptırımların geleceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya söz konusu yaptırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:Yerlikaya, kanun yürürlüğe girince her hafta bu istatistiki bilgileri paylaşacağını da açıkladı.
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız

17:35 30.11.2025 (güncellendi: 17:46 30.11.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya yeni trafik kanun teklifiyle ilgili bir bilgilendirmede daha bulunarak saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle alınacağını, aracın da 60 gün süreyle trafikten men edeceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönde ilerleyen ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran kişilerin yakalandığını duyurdu.
"Hem ters yönden gel hem de acımasızca saldır" ifadesini kullanan Yerlikaya olayla ilgili "İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö. aynı gün yakalandı. Gereği yapıldı" dedi.
İçişleri Bakanı ters yönde araç kullananlara yönelik caydırıcı yaptırımların geleceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya söz konusu yaptırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Nasıl bir öfke? Nasıl bir sorumsuzluk? İlk kez yeni Trafik Kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Sizce aracı 60 gün otoparka çekilen ve ehliyeti geçici olarak 60 gün alınıp bu süre içinde araç kullanamayacak bir sürücü, aynı saldırgan davranışı tekrar eder mi?

Ayrıca, yeni Trafik Kanunu teklifine göre, ters yönde araç kullanan sürücülere, tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira, şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise hem 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız hem de 60 gün sürücü belgesini geri alıp, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz."

Yerlikaya, kanun yürürlüğe girince her hafta bu istatistiki bilgileri paylaşacağını da açıkladı.
