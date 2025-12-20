6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Gaziantep'te 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."