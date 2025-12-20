https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/yuzyilin-konut-projesinde-ilk-kura-29-aralikta-teslimatlar-mart-2027de-basliyor-1102004123.html
Yüzyılın Konut Projesi'nde i̇lk kura 29 Aralık'ta: Teslimatlar Mart 2027'de başlıyor
Yüzyılın Konut Projesi’nde i̇lk kura 29 Aralık’ta: Teslimatlar Mart 2027’de başlıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak. 81 ilde 500 bin sosyal konutu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru süreci tamamlandı. Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimleri, 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat tarihine kadar devam edecek.500 Bin Konut, 81 İlCumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan kampanya, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşasını öngörüyor. Projede en fazla konut yapılacak ilk beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak açıklandı. Toplam konutların beşte biri İstanbul’da inşa edilecek.Konut Tipleri ve Mimari“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen projede konutların;Konutlar yatay mimari, geleneksel doku ve mahalle konseptine uygun şekilde tasarlandı.Kimlere Kontenjan Ayrıldı?Projede özel gruplar için ayrı kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre hak sahiplerinin:Fiyatlar ve Taksitler AçıklandıAnadolu illerinde:İstanbul’da:Teslimatlar Mart 2027’deYetkililer, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Projenin etaplar halinde tamamlanması planlanıyor.İl İl Konut DağılımıProje kapsamında İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 823, İzmir 21 bin 20, Bursa 17 bin 225, Konya 15 bin konutla öne çıkıyor. Adana’dan Zonguldak’a kadar 81 ilin tamamında konut inşa edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru süreci tamamlandı. Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimleri, 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat tarihine kadar devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi
olan kampanya, 81 ilde toplam 500 bin konutun
inşasını öngörüyor. Projede en fazla konut yapılacak ilk beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya
olarak açıklandı. Toplam konutların beşte biri İstanbul’da
inşa edilecek.
“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen projede konutların;
%40’ı (200 bin)
: 80 m² 2+1
,
%30’u (150 bin)
: 65 m² 2+1
,
%30’u (150 bin)
: 55 m² 1+1
olacak.
Konutlar yatay mimari, geleneksel doku ve mahalle konseptine uygun şekilde tasarlandı.
Kimlere Kontenjan Ayrıldı?
Projede özel gruplar için ayrı kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre hak sahiplerinin:
%5’i şehit yakınları ve gaziler
,
%10’u 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler
,
%20’si 18–30 yaş arası gençler
,
%40’ı diğer başvuru sahipleri
olacak.
Fiyatlar ve Taksitler Açıklandı
1+1
: 1 milyon 800 bin TL – 6 bin 750 TL taksit
,
65 m² 2+1
: 2 milyon 200 bin TL – 8 bin 250 TL taksit
,
80 m² 2+1
: 2 milyon 650 bin TL – 9 bin 938 TL taksit
.
1+1
: 1 milyon 950 bin TL – 7 bin 313 TL taksit
,
65 m² 2+1
: 2 milyon 450 bin TL – 9 bin 188 TL taksit
,
80 m² 2+1
: 2 milyon 950 bin TL – 11 bin 63 TL taksit
.
Yetkililer, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Projenin etaplar halinde tamamlanması planlanıyor.
Proje kapsamında İstanbul 100 bin
, Ankara 30 bin 823
, İzmir 21 bin 20
, Bursa 17 bin 225
, Konya 15 bin
konutla öne çıkıyor. Adana’dan Zonguldak’a
kadar 81 ilin tamamında
konut inşa edilecek.