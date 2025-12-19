https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uc-ulke-abnin-ukraynaya-saglayacagi-kredi-icin-kefil-olmadi-1101948608.html

Üç ülke, AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı kredi için kefil olmadı



Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlayacak ülkeler arasında Macaristan, Slovakya ve... 19.12.2025

AB ülkeleri, Brüksel’de yapılan zirve sırasında, Ukrayna’ya kredi sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma fikrinden vazgeçti. Bunun yerine AB üyesi ülkeler kendi bütçelerinden Ukrayna’ya toplamda 90 milyar euro kredi verecek.AB Konseyi, Ukrayna'ya söz konusu krediyi temin edecek ülkeler arasında Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın yer almadığını bildirdi.AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, “AB bütçe kaynaklarının bu kredi için garanti olarak harekete geçirilmesi, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'nın mali yükümlülüklerini etkilemeyecek” ifadesine yer verildi.Ayrıca AB Zirvesi’nin sonuç açıklamasında, Ukrayna bağlamında dondurulmuş Rus varlıklarından bahsedilmedi.Daha önce Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlama konusunda anlaştığını duyurmuştu.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıklarken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e kredi sağlamak için kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Kiev'i gerektiği sürece destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda ve AB üye ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.

