AB, Ukrayna’ya 90 milyar euro kredi sağlama kararı aldı

Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlama konusunda anlaştığını duyurdu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıklarken Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e kredi sağlamak için kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Anlaşmaya vardık. Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro yardım sağlanması kararı onaylandı” diye yazdı.Kredinin AB bütçesi tarafından güvence altına alınacağını ve Kiev'e “acil mali ihtiyaçlarını karşılamasına” yardımcı olacağını belirten Costa, AB’nin bu krediyi geri ödemek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de AB Zirvesi ilk oturumunun ardından yaptığı basın açıklamasında, "AB, krediyi finanse etmek için Rusya'nın hesaplarındaki fonları kullanma hakkını saklı tutar" ifadesini kullandı.‘Rus varlıkları dondurulmuş kalacak’Almanya Başbakanı Friedrich Merz de AB Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa ülkelerinde dondurulmuş varlıkları ile ilgili açıklamada bulundu.Merz, “Ukrayna, ancak Rusya tazminat ödediği takdirde krediyi geri ödemek zorunda kalacak” dedi.AB’nin, Rusya Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Rusya'nın varlıklarını dondurulmuş halde tutacağını söyleyen Alman Şansölye, Ukrayna’nın yeni kredi dilimlerini 2026 yılının Ocak ayının ikinci yarısında almaya başlayacağını belirtti.Dondurulmuş Rus varlıklarıUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Kiev'i gerektiği sürece destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda ve AB üye ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.

