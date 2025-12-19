https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/macrondan-avrupaya-putinle-diyalogu-yeniden-baslatma-onerisi-1101947655.html
Macron’dan Avrupa'ya Putin’le diyaloğu yeniden başlatma önerisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtti. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
07:32 19.12.2025 (güncellendi: 07:33 19.12.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloğu yeniden başlatmasının yararlı olacağını savundu.
Macron, “Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu tartışmayı yeniden başlatmak için uygun bir zemin bulmanın hepimizin çıkarına olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.
Fransa lideri, Avrupalıların bunu “önümüzdeki haftalarda” yapmanın bir yolunu bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Putin ve Macron arasında, üç yıl sonra ilk kez geçen Temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki lider Ukrayna çatışmasını, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını görüşmüştü. Taraflar, Ortadoğu'daki pozisyonlarını koordine etmek için temas halinde kalma konusunda anlaşmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinin zengin olduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Moskova ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmişti.