https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/macrondan-avrupaya-putinle-diyalogu-yeniden-baslatma-onerisi-1101947655.html

Macron’dan Avrupa'ya Putin’le diyaloğu yeniden başlatma önerisi

Macron’dan Avrupa'ya Putin’le diyaloğu yeniden başlatma önerisi

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtti. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T07:32+0300

2025-12-19T07:32+0300

2025-12-19T07:33+0300

dünya

fransa

rusya

emmanuel macron

vladimir putin

avrupa

avrupa birliği

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyaloğu yeniden başlatmasının yararlı olacağını savundu.Macron, “Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu tartışmayı yeniden başlatmak için uygun bir zemin bulmanın hepimizin çıkarına olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.Fransa lideri, Avrupalıların bunu “önümüzdeki haftalarda” yapmanın bir yolunu bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.Putin ve Macron arasında, üç yıl sonra ilk kez geçen Temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki lider Ukrayna çatışmasını, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını görüşmüştü. Taraflar, Ortadoğu'daki pozisyonlarını koordine etmek için temas halinde kalma konusunda anlaşmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinin zengin olduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Moskova ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-disisleri-natoya-guvenlik-garantilerini-ancak-karsiliklilik-esasina-gore-vermeye-haziriz-1101947180.html

fransa

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, rusya, emmanuel macron, vladimir putin, avrupa, avrupa birliği, ukrayna