https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/mit-profesoru-oldurulmustu-brown-universitesi-saldirisiyla-baglantili-mi-1101944904.html

MIT profesörü öldürülmüştü: Brown Üniversitesi saldırısıyla bağlantılı mı?

MIT profesörü öldürülmüştü: Brown Üniversitesi saldırısıyla bağlantılı mı?

Sputnik Türkiye

ABD'de 2 gün içerisinde gerçekleşen iki silahlı saldırının birbiri ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T03:05+0300

2025-12-19T03:05+0300

2025-12-19T03:05+0300

dünya

abd

massachusetts institute of technology (mit)

mit

brown üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b1e89de30841e0ab67fa8a66d3b846c2.jpg

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırı arasındaki bağlantının araştırıldığı öne sürüldü.Devam eden soruşturma nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Associated Press'E yetkililerin 13 Aralık'ta Brown Üniversitesi’nde düzenlenen silahlı saldırı ile MIT profesörü Nuno Loureiro'nun evinde uğradığı silahlı saldırı arasındaki bağlantıyı araştırdığını ileri sürdü.Neler olmuştu?13 Aralık'ta ABD'deki Brown Üniversitesi kampüsünde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığı bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Saldırgan ise hala aranıyor.2 gün sonra 15 Aralık'ta ise 47 yaşındaki fizikçi ve nükleer füzyon bilimcisi Loureiro, evinde silahlı saldırıya uğramış, yetkililer birden fazla kez vurulmuş olduğunu bildirmişti.FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/mit-nukleer-bilim-profesoru-olduruldu-evinde-silahli-saldiriya-ugradi-1101858849.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/abdde-universiteye-silahli-saldiri-iki-ogrenci-hayatini-kaybetti-supheli-araniyor-1101781014.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, massachusetts institute of technology (mit), mit, brown üniversitesi