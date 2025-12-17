https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/mit-nukleer-bilim-profesoru-olduruldu-evinde-silahli-saldiriya-ugradi-1101858849.html

MIT nükleer bilim profesörü öldürüldü: 'Evinde silahlı saldırıya uğradı'

MIT nükleer bilim profesörü öldürüldü: 'Evinde silahlı saldırıya uğradı'

Massachusetts’te evinde silahlı saldırıya uğrayan MIT’li nükleer bilim profesörü Nuno F. Gomes Loureiro hayatını kaybetti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik profesörü olan 47 yaşındaki Nuno F. Gomes Loureiro, evinde silahlı saldırıyla öldürüldü.Yetkililer, polisin bir apartmandan gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini ve profesörün birden fazla kez vurulmuş olduğunu bildirdi.Ekiplerin olay yerine varmasıyla hastaneye kaldırılan Loureiro hastanede hayatını kaybetti.Norfolk County Savcılığı, olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını ve soruşturmanın 'aktif ve devam eden bir cinayet soruşturması' olarak yürütüldüğünü açıkladı.

