Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/mit-nukleer-bilim-profesoru-olduruldu-evinde-silahli-saldiriya-ugradi-1101858849.html
MIT nükleer bilim profesörü öldürüldü: 'Evinde silahlı saldırıya uğradı'
MIT nükleer bilim profesörü öldürüldü: 'Evinde silahlı saldırıya uğradı'
Sputnik Türkiye
Massachusetts’te evinde silahlı saldırıya uğrayan MIT’li nükleer bilim profesörü Nuno F. Gomes Loureiro hayatını kaybetti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T04:52+0300
2025-12-17T04:52+0300
dünya
abd
massachusetts
mit
nükleer
profesör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b1e89de30841e0ab67fa8a66d3b846c2.jpg
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik profesörü olan 47 yaşındaki Nuno F. Gomes Loureiro, evinde silahlı saldırıyla öldürüldü.Yetkililer, polisin bir apartmandan gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini ve profesörün birden fazla kez vurulmuş olduğunu bildirdi.Ekiplerin olay yerine varmasıyla hastaneye kaldırılan Loureiro hastanede hayatını kaybetti.Norfolk County Savcılığı, olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını ve soruşturmanın 'aktif ve devam eden bir cinayet soruşturması' olarak yürütüldüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-ulusa-seslenecegim-1101854828.html
massachusetts
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e37296c98e192b437f5c570d2a843ed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, massachusetts, mit, nükleer, profesör
abd, massachusetts, mit, nükleer, profesör

MIT nükleer bilim profesörü öldürüldü: 'Evinde silahlı saldırıya uğradı'

04:52 17.12.2025
© AA / Kyle MazzaWashington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
Massachusetts’te evinde silahlı saldırıya uğrayan MIT’li nükleer bilim profesörü Nuno F. Gomes Loureiro hayatını kaybetti.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik profesörü olan 47 yaşındaki Nuno F. Gomes Loureiro, evinde silahlı saldırıyla öldürüldü.
Yetkililer, polisin bir apartmandan gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini ve profesörün birden fazla kez vurulmuş olduğunu bildirdi.
Ekiplerin olay yerine varmasıyla hastaneye kaldırılan Loureiro hastanede hayatını kaybetti.
Norfolk County Savcılığı, olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını ve soruşturmanın 'aktif ve devam eden bir cinayet soruşturması' olarak yürütüldüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
DÜNYA
Trump 'Ulusa sesleneceğim' dedi: Ne hakkında açıklama yapacak?
Dün, 21:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала