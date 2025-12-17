Mehmet Akif Ersoy'un tacizine uğradığını iddia eden Nur Köşker: Stüdyoda adeta köşe kapmaca oynuyorduk

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/mehmet-akif-ersoyun-tacizine-ugradigini-iddia-eden-nur-kosker-studyoda-adeta-kose-kapmaca-1101889982.html
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu operasyonda tutuklanmasının ardından tacize uğradığını açıklayan isimlerden biri de eski Habertürk spikeri Nur Köşker olmuştu.Yaşadığı tacizin ayrıntılarını Sabah gazetesine anlatan Köşker, Ersoy’un kendisini sistematik biçimde taciz ettiğini, bu süreçte ciddi sağlık problemleri yaşayıp Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.Olayı geç açıkladığı iddialarına yanıt veren Köşker, "Kenan Tekdağ'ın Mehmet Akif'in yaptığı her şeyden haberi vardı. Böyle bir tabloda insan kaynaklarına gitseydim, benim başıma neler gelirdi? Bunu gerçekten sormak gerekiyor. Ben susmayı, sessizce istifa edip gitmeyi seçtim. Ta ki bu olaylar benim dışımda 'Habertürk Emekçileri' adlı bir X hesabı üzerinden ortaya saçılana kadar. İsmim geçince, artık saklanacak bir şey kalmadı ve çevreme anlatmaya başladım. O noktadan sonra ise, aynı kanalda bile olmamamıza rağmen tehdit edilmeye başladım. Korktum, Sessizlik bir tercih değil, hayatta kalma refleksiydi'' dedi.'Sürekli önlem almak zorunda kaldım'Taciz sürecini anlatan eski Habertürk spikeri Nur Köşker şöyle konuştu:'Amerika'dan savcılığa ifade vereceğim'Mehmet Akif Ersoy hakkındaki tüm belgeleri yetkililere ileteceğini belirten Köşker, ''Savcılık, benim açıklamalarım sonrasında ifademi almak istedi. Amerika'dan savcılığa ifade vereceğim ve Mehmet Akif Ersoy'un bana gönderdiği tüm telefon yazışmalarını da savcılığa ileteceğim'' açıklamasında bulundu.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu operasyonda tutuklanmasının ardından tacize uğradığını açıklayan isimlerden biri de eski Habertürk spikeri Nur Köşker olmuştu.
Yaşadığı tacizin ayrıntılarını Sabah gazetesine anlatan Köşker, Ersoy’un kendisini sistematik biçimde taciz ettiğini, bu süreçte ciddi sağlık problemleri yaşayıp Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Olayı geç açıkladığı iddialarına yanıt veren Köşker, "Kenan Tekdağ'ın Mehmet Akif'in yaptığı her şeyden haberi vardı. Böyle bir tabloda insan kaynaklarına gitseydim, benim başıma neler gelirdi? Bunu gerçekten sormak gerekiyor. Ben susmayı, sessizce istifa edip gitmeyi seçtim. Ta ki bu olaylar benim dışımda 'Habertürk Emekçileri' adlı bir X hesabı üzerinden ortaya saçılana kadar. İsmim geçince, artık saklanacak bir şey kalmadı ve çevreme anlatmaya başladım. O noktadan sonra ise, aynı kanalda bile olmamamıza rağmen tehdit edilmeye başladım. Korktum, Sessizlik bir tercih değil, hayatta kalma refleksiydi'' dedi.
'Sürekli önlem almak zorunda kaldım'
Taciz sürecini anlatan eski Habertürk spikeri Nur Köşker şöyle konuştu:
Bu bir söylenti değil. Bir yanlış anlaşılma hiç değil. Bu, gücünü makamından alan bir erkeğin, bir kadının mesleğini açıkça pazarlık konusu yapmasının hikâyesidir. Taciz süreci, Habertürk'te çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra başladı. O dönem ben evliydim, kendisi de evliydi. Ancak bunun onun açısından hiçbir ahlaki sınır oluşturmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bana rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı. Bu mesajlardan ve varlığından kaçınmak için işimi yaparken dahi sürekli önlem almak zorunda kaldım. Bültenlerimizin arka arkaya olduğu günlerde stüdyoda adeta köşe kapmaca oynuyorduk. Yayın çıkışında karşılaşmamak için stüdyoya çok erken gidiyor, mikrofonlarımı önceden taktırıyor, bazen onun rejiden ayrılmasını bekleyip ancak öyle stüdyoya giriyordum. Bu durum uzun süre böyle devam etti. Daha sonra herkesin nasıl biri olduğunu bildiği bu kişi genel yayın yönetmeni yapıldı. Yetkisi arttıkça, benim üzerimde kurduğu baskı da arttı. Artık kaçacak alan kalmamıştı. İstifa ettiğim gün beni odasına çağırdı. Orada son derece açık bir dille şunu söyledi. Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. "Ekranı unut, istersen masada oturur haber yazarsın" diyerek beni açıkça ekrandan almakla tehdit etti. Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım. Evsizlik yaşadım. Ciddi sağlık sorunları ve ataklarla mücadele ettim. Önce mesleğimden, sonra da bu ülkeden kopmak zorunda kaldım.
'Amerika'dan savcılığa ifade vereceğim'
Mehmet Akif Ersoy hakkındaki tüm belgeleri yetkililere ileteceğini belirten Köşker, ''Savcılık, benim açıklamalarım sonrasında ifademi almak istedi. Amerika'dan savcılığa ifade vereceğim ve Mehmet Akif Ersoy'un bana gönderdiği tüm telefon yazışmalarını da savcılığa ileteceğim'' açıklamasında bulundu.