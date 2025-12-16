https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/mehmet-akif-ersoyun-eski-is-arkadasi-konustu-kimse-susmasin-1101852945.html
Mehmet Akif Ersoy'un eski iş arkadaşı konuştu: 'Kimse susmasın'
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım da eski iş arkadaşı...
Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmış; ardından yapılan saç ve kan testlerinde uyarıcı maddeye rastlanmıştı.Yaşanan gelişmelerden sonra Habertürk TV’de Ersoy'la beraber görev alan iş arkadaşı Tuğçe Acar sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Acar, Ersoy'un tacizine uğradığını iddia etti.'Gün gelir devran döner'Mehmet Akif Ersoy'un iş arkadaşı Tuğçe Acar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’la ilgili dikkat çeken bir paylaşım da eski iş arkadaşı Tuğçe Acar’dan geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ersoy’la yaşadıklarını anlatarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmış; ardından yapılan saç ve kan testlerinde uyarıcı maddeye rastlanmıştı.
Yaşanan gelişmelerden sonra Habertürk TV’de Ersoy'la beraber görev alan iş arkadaşı Tuğçe Acar sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Acar, Ersoy'un tacizine uğradığını iddia etti.
Mehmet Akif Ersoy'un iş arkadaşı Tuğçe Acar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimi sonlandırmıştım. Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV'yle yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmıştım; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti. Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın. Gün gelir devran döner diye diye geçirdim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür.