Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı
Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı
Avrupa'da karayolu trafiğini azaltmak ve çevresel yükü düşürmek amacıyla yeni bir trafik işareti devreye alındı. Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi... 08.12.2025
Avrupa'da karayolu düzenlemelerinde dikkat çeken bir yenilik hayata geçti. Baklava dilimli trafik tabelası, otoyollarda belirli araç türlerine ayrılan özel şeritleri gösteriyor. Mavi zemin üzerinde beyaz baklava dilimi sembolünü gören sürücüler, artık bu şeritlerin herkese açık olmadığını bilmeli.Kimler kullanabiliyor? İşte baklava şeridinin kurallarıBu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor.
Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı

13:34 08.12.2025
Avrupa’da karayolu trafiğini azaltmak ve çevresel yükü düşürmek amacıyla yeni bir trafik işareti devreye alındı. Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi sembolüyle gösterilen bu tabela, yalnızca toplu taşıma, taksiler, elektrikli araçlar ve birden fazla yolcu taşıyan otomobillerin kullanabileceği özel şeritleri ifade ediyor.
Avrupa’da karayolu düzenlemelerinde dikkat çeken bir yenilik hayata geçti. Baklava dilimli trafik tabelası, otoyollarda belirli araç türlerine ayrılan özel şeritleri gösteriyor. Mavi zemin üzerinde beyaz baklava dilimi sembolünü gören sürücüler, artık bu şeritlerin herkese açık olmadığını bilmeli.

Kimler kullanabiliyor? İşte baklava şeridinin kuralları

Bu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor. Buna göre:
Toplu taşıma araçları
Taksiler
Elektrikli otomobiller
En az iki yolcu taşıyan araçlar
şeritleri kullanma hakkına sahip. Düzenlemenin temel amacı, tek kişiyle yapılan araç kullanımını azaltmak, trafiği hafifletmek ve yakıt tüketimini düşürmek.

ABD’de başlayan Sistem Avrupa’ya taşınıyor

ABD’de uzun süredir kullanılan benzer uygulama, otoyollarda siyah zemin üzerine beyaz elmas sembolü ile gösteriliyor ve "Carpooling" olarak biliniyor. Amaç, birden fazla kişiyi taşıyan araçları teşvik ederek trafik yoğunluğunu azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmak.

Fransa’dan AB’ye yayılan bir deneyim

Avrupa’daki baklava dilimli işaret, ilk olarak Fransa’da denendi. Grenoble, Lyon ve Strazburg şehirlerinde pilot uygulamadan alınan olumlu sonuçların ardından sistem ülke geneline yaygınlaştırıldı. Başarı hikayesi kısa sürede Almanya, İspanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine ilham verdi.
Yeni tabelanın genişlemesiyle birlikte Avrupa yollarında daha az araç, daha fazla yolcu prensibine dayalı çevreci ulaşım anlayışının hâkim olması bekleniyor.
