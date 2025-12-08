https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/yollarda-yeni-donem-basliyor-baklava-dilimli-trafik-tabelasi-tanitildi-1101622014.html

Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı

Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı

Avrupa'da karayolu trafiğini azaltmak ve çevresel yükü düşürmek amacıyla yeni bir trafik işareti devreye alındı. Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi...

Avrupa’da karayolu düzenlemelerinde dikkat çeken bir yenilik hayata geçti. Baklava dilimli trafik tabelası, otoyollarda belirli araç türlerine ayrılan özel şeritleri gösteriyor. Mavi zemin üzerinde beyaz baklava dilimi sembolünü gören sürücüler, artık bu şeritlerin herkese açık olmadığını bilmeli.Kimler kullanabiliyor? İşte baklava şeridinin kurallarıBu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor. Buna göre:şeritleri kullanma hakkına sahip. Düzenlemenin temel amacı, tek kişiyle yapılan araç kullanımını azaltmak, trafiği hafifletmek ve yakıt tüketimini düşürmek.ABD’de başlayan Sistem Avrupa’ya taşınıyorABD’de uzun süredir kullanılan benzer uygulama, otoyollarda siyah zemin üzerine beyaz elmas sembolü ile gösteriliyor ve "Carpooling" olarak biliniyor. Amaç, birden fazla kişiyi taşıyan araçları teşvik ederek trafik yoğunluğunu azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmak.Fransa’dan AB’ye yayılan bir deneyimAvrupa’daki baklava dilimli işaret, ilk olarak Fransa’da denendi. Grenoble, Lyon ve Strazburg şehirlerinde pilot uygulamadan alınan olumlu sonuçların ardından sistem ülke geneline yaygınlaştırıldı. Başarı hikayesi kısa sürede Almanya, İspanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine ilham verdi.Yeni tabelanın genişlemesiyle birlikte Avrupa yollarında daha az araç, daha fazla yolcu prensibine dayalı çevreci ulaşım anlayışının hâkim olması bekleniyor.

