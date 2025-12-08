https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/istanbulun-23-ilcesinde-elektrik-kesintisi-aciklandi-en-uzunu-10-saat-1101620826.html

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi açıklandı: En uzunu 10 saat

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi açıklandı: En uzunu 10 saat

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 08.12.2025, Sputnik Türkiye

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. BEDAŞ açıklamasında en uzun kesintinin 10 saat olduğu görüldü.BDAŞ web sitesinde yayımlanan planlı kesintiler programına göre 8 Aralık'ta elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:Bağcılar ilçesi, Şişli ilçesi, Sultangazi ilçesi, Silivri ilçesi, Sarıyer ilçesi, Küçükçekmece ilçesi, Güngören ilçesi, Gaziosmanpaşa ilçesi, Fatih İlçesi, Eyüpsultan ilçesi, Esenyurt ilçesi, Esenler ilçesi, Çatalca ilçesi, Büyükçekmece ilçesi, Beyoğlu ilçesi, Beylikdüzü ilçesi, Beşiktaş ilçesi, Bayrampaşa ilçesi, Başakşehir ilçesi, Bakırköy ilçesi, Bahçelievler ilçesi, Avcılar ilçesi, Arnavutköy ilçesi

