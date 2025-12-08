https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/katy-perry-ve-justin-trudeau-iliskilerini-resmen-duyurdu-1101620138.html
Katy Perry ve Justin Trudeau ilişkilerini resmen duyurdu
Şarkıcı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau, aylardır süren aşk iddialarına son vererek ilişkilerini Instagram üzerinden resmen duyurdu.
2025-12-08T12:55+0300
2025-12-08T12:55+0300
2025-12-08T12:55+0300
Perry’nin Japonya turundan paylaştığı fotoğraf ve videolar arasında, ikilinin yana yana gülümsediği bir selfie ile birlikte suşi yedikleri bir an da yer aldı.Perry’nin 202 milyon takipçili hesabında cumartesi günü paylaştığı gönderi gönderideki çift selfie'si ve hafta sonu el ele görüntülenmeleri, ilişkinin artık ‘resmen doğrulandığı’ şeklinde yorumlandı.Gönderinin açıklamasında Perry, ‘Tokyo turnesi ve daha fazlası..’ notunu gülümseyen emoji, çiçekler ve kırmızı kalple süsledi.Trudeau da paylaştıInstagram paylaşımından iki gün önce Trudeau, X hesabında Perry ile birlikte Japonya’nın eski başbakanı Fumio Kishida ve eşi Yuko Kishida ile çekilmiş bir fotoğrafı tekrar paylaşmış, “Katy ve ben Yuko ile oturup sohbet etme fırsatı bulduğumuz için çok mutlu olduk” ifadelerini kullanmıştı.Aylardır gündemdeydiPerry ve Trudeau arasındaki yakınlaşma, temmuz ayında Montreal’de birlikte akşam yemeği yerken görülmeleriyle konuşulmaya başlamıştı. İki gün sonra Trudeau’nun, Perry’nin konserinde ‘Firework’ şarkısını coşkuyla söylediği görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.Çift, ekim ayında Paris’te bir kabare gösterisinin ardından el ele görüntülenerek ilk kez kamuoyuna birlikte çıkmıştı. O gün, Perry’nin 41’inci doğum günü kutlamaları kapsamında Paris’te bulundukları biliniyordu.Perry, Orlanda Bloom’dan ayrılmıştıHer iki isim için de 2025 oldukça hareketli geçti. Perry, 10 yıllık ilişkisini ve nişanlı olduğu oyuncu Orlando Bloom’la bağlarını Temmuz ayında sonlandırdı.Çiftin, Daisy Dove adında 4 yaşında bir kızları bulunuyor.Trudeau ise Sophie Gregoire ile 18 yıllık evliliğini geçen yıl Ağustos’ta bitirdiğini açıklamıştı.Trudeau, Ocak ayında görevinden ayrılarak Kanada siyasetinde gergin bir dönemi geride bırakmıştı.
