Justin Trudeau’nun eski eşinden Katy Perry açıklaması
Justin Trudeau'nun eski eşinden Katy Perry açıklaması
Sputnik Türkiye
Kanada eski başbakanı Justin Trudeau’nun eski eşi Sophie Gregoire, siyasi ismin şarkıcı Katy Perry ile ilişkisisi hakkında ilk kez konuştu.
Gregoire ve Trudeau, Ağustos 2023'te ayrılıklarını duyurdu. 2005 yılında evlenen ikilinin Xavier, Ella-Grace ve Hadrien adında üç çocuğu bulunuyor. Katy Perry-Trudeau ilişkisiÜnlü şarkıcı Katy Perry ve Justin Trudeau ilk kez eylül ayında birlikte görüldü ancak el ele tutuşarak ilişkilerini kabul etmeleri Perry'nin Ekim ayında Paris'teki doğum gününde yaşandı. Perry ve Trudeau'nun Crazy Horse isimli mekandan çıkarken el ele tutuştuğu, Katy Perry'nin elinde kırmızı bir gül olduğu ve flaşlar arasında sessizce siyah bir araca bindikleri görülüyordu.
SON HABERLER
tr_TR
Kanada merkezli bir podcast’e röportaj veren Kanada eski başbakanı Justin Trudeau’nun eski eşi Sophie Gregoire, Trudeau’nun şarkıcı Katy Perry ile ilişkisi hakkında konuştu.
Podcast sunucusu Arlene Dickinson, 50 yaşındaki Sophie Gregoire’nin bu ilişki hakkında bu kadar ‘sakin’ oluşuna ‘hayranlık duyduğunu’ söyledi.
Sophie Gregoire ise bunun üzerine “Biliyorsunuz, hepimiz insanız ve olaylar bizi etkiler, bu normal” derken ekledi:
Ancak bu olaylara nasıl tepki verdiğiniz sizin seçiminizdir. Ben de gürültü yerine müzik dinlemeyi deniyorum.
Tetikleyici olabilecek birçok şey olduğunun farkındayım, ama bununla ne yapacağım benim kararım. Olmak istediğim kadın benim kararım.
Gregoire ve Trudeau, Ağustos 2023’te ayrılıklarını duyurdu. 2005 yılında evlenen ikilinin Xavier, Ella-Grace ve Hadrien adında üç çocuğu bulunuyor.
Katy Perry-Trudeau ilişkisi
Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Justin Trudeau ilk kez eylül ayında birlikte görüldü ancak el ele tutuşarak ilişkilerini kabul etmeleri Perry’nin Ekim ayında Paris’teki doğum gününde yaşandı.
Perry ve Trudeau’nun Crazy Horse isimli mekandan çıkarken el ele tutuştuğu, Katy Perry'nin elinde kırmızı bir gül olduğu ve flaşlar arasında sessizce siyah bir araca bindikleri görülüyordu.