Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/trafikte-kadin-surucuye-saldiran-supheli-gozaltina-alindi-1101559623.html
Trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya bugün İstanbul Ataşehir'de bir kadın sürücüye saldıran ve kadının aracına zarar veren şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T01:27+0300
2025-12-05T01:27+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
türkiye
saldırı
trafik cezaları
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek saldıran şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Bakan Yerlikaya "Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" bilgilendirmesinde de bulundu. Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" ifadelerine de açıklamasında yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/adli-emanette-ikinci-soygun-bu-kez-adres-adalar-12-silahin-kayip-oldugu-belirlendi-zabit-katibi-1101545729.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_62a54a088502627d9ca3c501ab1e145e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, türkiye, saldırı, trafik cezaları, trafik
ali yerlikaya, türkiye, saldırı, trafik cezaları, trafik

Trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı

01:27 05.12.2025
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya bugün İstanbul Ataşehir'de bir kadın sürücüye saldıran ve kadının aracına zarar veren şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre söz konusu olay ve benzerlerinde verilecek cezalarla ilgili bilgilendirmede de bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek saldıran şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir."

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Bakan Yerlikaya "Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" bilgilendirmesinde de bulundu.
Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" ifadelerine de açıklamasında yer verdi.
hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
TÜRKİYE
Adli emanette ikinci soygun, bu kez adres Adalar: 12 silahın kayıp olduğu belirlendi, zabıt katibi tutuklandı
Dün, 14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала