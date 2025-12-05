https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/trafikte-kadin-surucuye-saldiran-supheli-gozaltina-alindi-1101559623.html
Trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya bugün İstanbul Ataşehir'de bir kadın sürücüye saldıran ve kadının aracına zarar veren şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek saldıran şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Bakan Yerlikaya "Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" bilgilendirmesinde de bulundu. Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" ifadelerine de açıklamasında yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek saldıran şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir."
İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Bakan Yerlikaya "Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" bilgilendirmesinde de bulundu.
Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" ifadelerine de açıklamasında yer verdi.