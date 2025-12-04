Ahmet Hakan: Barzani’nin oluruyla bu açıklamayı yaptıysa fena

"Barzani'nin Cizre gezisinde bazı hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Uzun namlulu silahlı korumalar, Barzani’ye aşırı övgüler falan. MHP Lideri Devlet Bahçeli, işte bu hoş olmayan görüntülere itiraz etti. Tertemiz bir dille. Mis gibi bir üslupla. Şovenizmin kıyısından geçmeyerek. Irkçılığa milim göz kırpmayarak.

Bahçeli’ye cevap, kendisini “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” diye niteleyen bir odaktan geldi. Sosyal medyada sağa sola laf sokuşturarak rahatlayan tipler vardır ya...

Öyle anlaşılıyor ki “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü”, işte tam da böyle bir tip. Neymiş efendim, Bahçeli “şovenistlik” yapmış. Neymiş efendim, Bahçeli “ırkçılık” yapmış.

Hatta daha da ileri gidiyor Karargâh Sözcüsü: “Koyun postuna bürünmüş Bozkurt” falan diyerek haddini bir milyon kilometre aşan laf oyunlarına soyunuyor. Eğer kendisini “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” diye nitelendiren bu açıklamanın sahibi... Barzani’nin oluruyla bu açıklamayı yaptıysa... Fena. Yok, Barzani’nin oluru olmadan bu açıklamayı yaptıysa... Çok daha fena."