Mesut Barzani, Cizre ilçesinde düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu’na katılmak üzere geçen cumartesi günü (29 Kasım) Türkiye'ye gelmiş ve Barzani'nin korumalarının askerî üniforma ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.MHP Genel Başkanı Bahçeli, basına verdiği röportajında bu görüntülere ilişkin "Fakat ülkemize yabancı asker ya da korumaların üniformalı vaziyetleriyle uzun namlulu silah getirmeleri diye bir şey yoktur" diyerek eleştirmişti. Açıklamalardan sonra Barzani’nin ofisinden bir açıklama yapılmış ve bu ifadeler, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dış işleri Bakanlığı tarafından sert eleştirilmişti. GAzeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu gündemi değerlendirdi:
Ahmet Hakan: Barzani’nin oluruyla bu açıklamayı yaptıysa fena

08:40 04.12.2025
Gazeteci Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sözleri sebebiyle Barzani'nin ofis sözcüsünün açıklamalarını köşesine taşıdı. Hakan "Barzani’nin oluruyla bu açıklamayı yaptıysa... Fena. Yok, Barzani’nin oluru olmadan bu açıklamayı yaptıysa... Çok daha fena" ifadelerini kullandı.
Mesut Barzani, Cizre ilçesinde düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu’na katılmak üzere geçen cumartesi günü (29 Kasım) Türkiye'ye gelmiş ve Barzani'nin korumalarının askerî üniforma ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, basına verdiği röportajında bu görüntülere ilişkin "Fakat ülkemize yabancı asker ya da korumaların üniformalı vaziyetleriyle uzun namlulu silah getirmeleri diye bir şey yoktur" diyerek eleştirmişti. Açıklamalardan sonra Barzani’nin ofisinden bir açıklama yapılmış ve bu ifadeler, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dış işleri Bakanlığı tarafından sert eleştirilmişti.
GAzeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu gündemi değerlendirdi:

"Barzani'nin Cizre gezisinde bazı hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Uzun namlulu silahlı korumalar, Barzani’ye aşırı övgüler falan. MHP Lideri Devlet Bahçeli, işte bu hoş olmayan görüntülere itiraz etti. Tertemiz bir dille. Mis gibi bir üslupla. Şovenizmin kıyısından geçmeyerek. Irkçılığa milim göz kırpmayarak.

Bahçeli’ye cevap, kendisini “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” diye niteleyen bir odaktan geldi. Sosyal medyada sağa sola laf sokuşturarak rahatlayan tipler vardır ya...

Öyle anlaşılıyor ki “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü”, işte tam da böyle bir tip. Neymiş efendim, Bahçeli “şovenistlik” yapmış. Neymiş efendim, Bahçeli “ırkçılık” yapmış.

Hatta daha da ileri gidiyor Karargâh Sözcüsü: “Koyun postuna bürünmüş Bozkurt” falan diyerek haddini bir milyon kilometre aşan laf oyunlarına soyunuyor. Eğer kendisini “Barzani’nin Karargâh Sözcüsü” diye nitelendiren bu açıklamanın sahibi... Barzani’nin oluruyla bu açıklamayı yaptıysa... Fena. Yok, Barzani’nin oluru olmadan bu açıklamayı yaptıysa... Çok daha fena."

