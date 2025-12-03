https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/disisleri-bakanligi-bahceliye-yonelik-aciklama-kabul-edilemez-1101494765.html

Dışişleri Bakanlığı: Bahçeli’ye yönelik açıklama kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargahı Sözcülüğü’nün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan ifadelerini hem içerik hem de üslup açısından 'kabul edilemez'... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, 'Barzani Karargahı Sözcülüğü' tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamayı, hem içerik hem de üslup açısından kabul edilemez olarak nitelendirdi.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde uygun görülmediği vurgulanarak, şu ifadeler yer aldı:

