Dışişleri Bakanlığı: Bahçeli’ye yönelik açıklama kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargahı Sözcülüğü’nün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan ifadelerini hem içerik hem de üslup açısından 'kabul edilemez'... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, 'Barzani Karargahı Sözcülüğü' tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamayı, hem içerik hem de üslup açısından kabul edilemez olarak nitelendirdi.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde uygun görülmediği vurgulanarak, şu ifadeler yer aldı:
“‘Barzani Karargahı Sözcülüğü’ adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.”