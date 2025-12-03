Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/disisleri-bakanligi-bahceliye-yonelik-aciklama-kabul-edilemez-1101494765.html
Dışişleri Bakanlığı: Bahçeli'ye yönelik açıklama kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: Bahçeli’ye yönelik açıklama kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargahı Sözcülüğü'nün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan ifadelerini hem içerik hem de üslup açısından 'kabul edilemez'
Dışişleri Bakanlığı, 'Barzani Karargahı Sözcülüğü' tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamayı, hem içerik hem de üslup açısından kabul edilemez olarak nitelendirdi.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde uygun görülmediği vurgulanarak, şu ifadeler yer aldı:
Dışişleri Bakanlığı: Bahçeli’ye yönelik açıklama kabul edilemez

04:11 03.12.2025
Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargahı Sözcülüğü’nün MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan ifadelerini hem içerik hem de üslup açısından 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı, 'Barzani Karargahı Sözcülüğü' tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamayı, hem içerik hem de üslup açısından kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde uygun görülmediği vurgulanarak, şu ifadeler yer aldı:
‘Barzani Karargahı Sözcülüğü’ adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.”
