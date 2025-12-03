Erdoğan: 2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak
12:34 03.12.2025 (güncellendi: 12:50 03.12.2025)
© Utku UçrakErdoğan
© Utku Uçrak
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Ekonomide rakamlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun düşüncesidir" dedi. Erdoğan 2026 yılına dair de "2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasına ekonomiye dair mesajlar vererek başladı:
Ekonomide rakamlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun düşüncesi ve kanaatidir. Aslolan emeklinin esnafın ne dediğidir. Esnafa tüccara bakıyor kulak veriyoruz. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir
2026 yılına dair değerlendirme
2026 yılına dair değerlendirme

2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak
📌COP31 zirvesi Antalya'da
📌2026 NATO Zirvesi Ankara'da
📌Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi