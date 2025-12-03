Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/erdogan-ekonomide-rakamlar-onemlidir-ama-aslolan-86-milyonun-dusuncesi-1101504559.html
Erdoğan: 2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak
Erdoğan: 2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Ekonomide rakamlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun düşüncesidir" dedi. Erdoğan 2026... 03.12.2025
2025-12-03T12:34+0300
2025-12-03T12:50+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
türkiye
ekonomi
enflasyon
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100626443_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_b5a77b705c4d45d153a79fa0cd0022a7.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasına ekonomiye dair mesajlar vererek başladı:2026 yılına dair değerlendirme
Erdoğan: 2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak

12:34 03.12.2025 (güncellendi: 12:50 03.12.2025)
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Ekonomide rakamlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun düşüncesidir" dedi. Erdoğan 2026 yılına dair de "2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasına ekonomiye dair mesajlar vererek başladı:

Ekonomide rakamlar önemlidir ama aslolan 86 milyonun düşüncesi ve kanaatidir. Aslolan emeklinin esnafın ne dediğidir. Esnafa tüccara bakıyor kulak veriyoruz. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir

2026 yılına dair değerlendirme

2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak. 2026 yılı Türkiye açısından bir uluslararası zirveler yılı olacak

📌COP31 zirvesi Antalya'da

📌2026 NATO Zirvesi Ankara'da

📌Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi

