Bahçeli: Topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla dolaşmaları tek kelimeyle rezalet
Bahçeli: Topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla dolaşmaları tek kelimeyle rezalet
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yayımlanan röportajında Mesut Barzani'nin Şırnak'taki sempozyumunu eleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yayımlanan röportajında Terörsüz Türkiye ve Mesut Barzani'nin Şırnak’taki sempozyumunu eleştirdi. TürkGün gazetesindeki röportajında Bahçeli şu açıklamalarda bulundu:
Bahçeli: Topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla dolaşmaları tek kelimeyle rezalet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yayımlanan röportajında Mesut Barzani’nin Şırnak’taki sempozyumunu eleştirdi. Bahçeli "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yayımlanan röportajında Terörsüz Türkiye ve Mesut Barzani'nin Şırnak'taki sempozyumunu eleştirdi. TürkGün gazetesindeki röportajında Bahçeli şu açıklamalarda bulundu:
"Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Bu muazzam ve muteber hedefin can alıcı noktası iç barış ve huzur ortamının sağlam ve sağlıklı esaslara ilelebet bağlanmasıdır. Niyet halis nihai akıbet de hayırlı olacaktır inşallah."
"Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir."

"Melaye Ciziri, asıl adıyla, Ahmet b.Muhammed el-Bati el-Ciziri, 17.yüzyılda yaşamış mutasavvıf, şair ve alim bir zattır. Onun adıyla düzenlenen Sempozyuma Barzani’nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. “Terörsüz Türkiye” karşılıklı saygı ve sevginin, birlik ve dayanışmanın coğrafyamızı yoğuran vuslat hamurudur.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin, ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır.

Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vakarına, saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır. Devletimiz, ülkemize gelen her misafiri koruyacak güç, kabiliyet ve yeterliliktedir. Ayrıca ülkemize gelen yabancı korumaların taşıyacakları veya kullanacakları silahların marka, miktar ve çaplarının daha önceden Türkiye’ye bildirilmesi esastır. Fakat ülkemize yabancı asker ya da korumaların üniformalı vaziyetleriyle uzun namlulu silah getirmeleri diye bir şey yoktur."

