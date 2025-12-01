https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/memur-ve-emeklinin-gozu-kasim-ayi-enflasyon-verilerinde-enflasyon-ne-zaman-aciklanacak-1101437140.html

Memur ve emeklinin gözü kasım ayı enflasyon verilerinde: Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur ve emeklinin gözü kasım ayı enflasyon verilerinde: Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Enflasyon verileriyle birlikte, 2026 memur ve... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T10:13+0300

2025-12-01T10:13+0300

2025-12-01T10:13+0300

ekonomi̇

sgk

bağ-kur

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

enflasyon

enflasyon oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099255081_0:15:1113:641_1920x0_80_0_0_995b85aaea5180143d4bd24a75bc4a21.png

2026 memur ve emekli zammı için gözler kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip edilen kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve enflasyon toplamı da belli olacak. Böylelikle yeni yılda memur ve emekliye yapılacak zam öncesinde hesaplamalar yapılabilecek.Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak?Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Aralık Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. Ekim ayı enflasyonu nasıl gelmişti?Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da açıklanmıştı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşmişti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.Enflasyonda beklentiler ne yönde? Anketler ne bekliyor?Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre, geçen ay yüzde 1.55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1.59'a yükseldi.AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1.65 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31.65'e ineceği öngörülüyor.Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne?TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1.59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32.20'ye çıktı.Memur ve emeklinin gözü kasım ayı enflasyon verilerinde2026 memur ve emekli zammı için gözler kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip edilen kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve enflasyon toplamı da belli olacak. Böylelikle yeni yılda memur ve emekliye yapılacak zam öncesinde hesaplamalar yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/uzmanindan-tahminler-asgari-ucret-2026da-ne-kadar-artacak-1101144059.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur ve emeklinin gözü kasım ayı enflasyon verilerinde, enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon, kasım ayı enflasyonu, kasım enflasyonu beklentileri, aa kasım ayı enflayon beklentisi, mb enflasyon beklentisi, enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon 3 aralık,