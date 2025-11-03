https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi-1100692104.html

Enflasyon rakamları belli oldu: Ekim ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti 03.11.2025, Sputnik Türkiye

Ekim ayının enflasyon verileri açıklandı.Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleştiEylül ayı enflasyonu ne olmuştu?Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.Enflasyon aylık bazda nasıl bir grafik çiziyor? Ay ay enflasyon rakamları

