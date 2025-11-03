https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi-1100692104.html
Enflasyon rakamları belli oldu: Ekim ayı enflasyonu açıklandı
Enflasyon rakamları belli oldu: Ekim ayı enflasyonu açıklandı
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti
Eylül ayı enflasyonu ne olmuştu?
Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.
Enflasyon aylık bazda nasıl bir grafik çiziyor? Ay ay enflasyon rakamları
Enflasyon rakamları belli oldu: Ekim ayı enflasyonu açıklandı
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti
Ekim ayının enflasyon verileri açıklandı.
Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti
Eylül ayı enflasyonu ne olmuştu?
Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.
Enflasyon aylık bazda nasıl bir grafik çiziyor? Ay ay enflasyon rakamları
Eylül
ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23
olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında
enflasyon aylık bazda yüzde 2.04 olurken, yıllık bazda yüzde 32.95 olarak gerçekleşti.
Temmuz
: Aylık enflasyon yüzde 2.06 arttı. Yıllık bazda ise 33.52
arttı.
Haziran
: Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05
olarak tespit edildi.
Mayıs
: Mayıs ayında aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 arttı.
Nisan
: Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı. Yıllık yüzde 37.86 oldu.
Mart
: Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e
geriledi.
Şubat
: Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.27 olurken, yıllık bazda yüzde 39.05'e
geriledi
Ocak
: Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde 42.12'ye
geriledi.