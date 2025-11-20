Türkiye
Uzmanından tahminler: Asgari ücret 2026'da ne kadar artacak?
Uzmanından tahminler: Asgari ücret 2026’da ne kadar artacak?
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret konusunda uzmanların tahminleri gelmeye başladı. SGK uzmanı Noyan Doğan tahminini "Benim tahminim ise 2026 için asgari ücrete... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığında revize etmesi, memur ve emekli maaş hesaplarını değiştirdi. 2025'in son aylarında uzmanlardan da asgari ücret zammı tahminleri gelmeye başladı. SGK uzmanı Noyan Doğan asgari ücret tahminini bugünkü Hürriyet gazetesi yazısında açıkladı:
20.11.2025
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret konusunda uzmanların tahminleri gelmeye başladı. SGK uzmanı Noyan Doğan tahminini "Benim tahminim ise 2026 için asgari ücrete yüzde 27 zam yapılacağı yönünde" ifadeleriyle açıklayarak asgari ücretin net 27 bin 631 liraya çıkacağını öngördü.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığında revize etmesi, memur ve emekli maaş hesaplarını değiştirdi. 2025'in son aylarında uzmanlardan da asgari ücret zammı tahminleri gelmeye başladı.
SGK uzmanı Noyan Doğan asgari ücret tahminini bugünkü Hürriyet gazetesi yazısında açıkladı:

"Tüm tahminler yüzde 20-25 arasında değişiyor. Yüzde 20 artış olursa asgari ücret brüt 31.207, net 26.526 liraya; yüzde 25 artış olursa da brüt 32.507, net 27.631 liraya çıkar.

Benim tahminim ise 2026 için asgari ücrete yüzde 27 zam yapılacağı yönünde. Bu durumda da asgari ücretin neti 28 bin liralara geliyor. İşverene maliyeti konularına girmeyeceğim ama asgari ücret konusu tartışılırken göz ardı edilen bir konuya değineyim.

Meclis’te görüşmeleri süren ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen tasarı ile 2026 yılında işverenin maliyeti artacak. Şöyle ki, çalışanların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 1 puan artırılarak, yüzde 11’den yüzde 12’ye yükselecek. Bir de yine tasarı ile 4 puanlık işveren prim desteği imalat sektörü dışındaki tüm işletmelerde 4 puandan 2 puana düşecek. Tüm bunların sonunda 2026 başından itibaren çalışanın işverene maliyeti 3 puan artacak."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
EKONOMİ
TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
7 Kasım, 12:19
