Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/vanda-baraja-ucan-aractaki-2-kisinin-cansiz-bedenleri-bulundu-3-kisi-araniyor-kaza-ani-goruntuleri-1101428362.html
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T16:38+0300
2025-11-30T16:38+0300
türki̇ye
van
araba
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101428637_43:0:1140:617_1920x0_80_0_0_c2c04dc392a8a012c73d5a67c74cc013.png
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor.Baraja uçtularVan-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Botla arama yapıldı: Dalgıçlar aradıJandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde arama çalışması başlattı.Cenazeler morga götürüldüYürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını row (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/yolcu-otobusu-devrildi-2-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1101420033.html
türki̇ye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101428637_180:0:1003:617_1920x0_80_0_0_02441793daa27a42a97fd2fb57c0b4cb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
van, araba, trafik kazası
van, araba, trafik kazası

Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

16:38 30.11.2025
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri yayınlandı
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
Abone ol
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor.

Baraja uçtular

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Botla arama yapıldı: Dalgıçlar aradı

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde arama çalışması başlattı.

Cenazeler morga götürüldü

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını row (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak sürdürüyor.
Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
TÜRKİYE
Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала