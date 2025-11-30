https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/vanda-baraja-ucan-aractaki-2-kisinin-cansiz-bedenleri-bulundu-3-kisi-araniyor-kaza-ani-goruntuleri-1101428362.html
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T16:38+0300
2025-11-30T16:38+0300
2025-11-30T16:38+0300
Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Van'da baraja uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, 3. kişi aranıyor.
Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Botla arama yapıldı: Dalgıçlar aradı
Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde arama çalışması başlattı.
Cenazeler morga götürüldü
Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını row (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak sürdürüyor.