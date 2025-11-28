Türkiye
Cenk Tosun ameliyat oldu: Fenerbahçe'den ilk açıklama
Cenk Tosun ameliyat oldu: Fenerbahçe'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı. 28.11.2025
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki milli oyuncusu Cenk Tosun ameliyat oldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Cenk Tosun'un tedavi ve rehabilitasyon sürecinin takibinin sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği öğrenildi.
Cenk Tosun ameliyat oldu: Fenerbahçe'den ilk açıklama

00:45 28.11.2025
© AA / Ali AtmacaCenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki milli oyuncusu Cenk Tosun ameliyat oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Futbol A takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya’da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Cenk Tosun’un tedavi ve rehabilitasyon sürecinin takibinin sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği öğrenildi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
SPOR
Fenerbahçe, Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı
Dün, 22:47
