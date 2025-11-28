https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/cenk-tosun-ameliyat-oldu-fenerbahceden-ilk-aciklama-1101367683.html

Cenk Tosun ameliyat oldu: Fenerbahçe'den ilk açıklama

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı. 28.11.2025

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki milli oyuncusu Cenk Tosun ameliyat oldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Cenk Tosun’un tedavi ve rehabilitasyon sürecinin takibinin sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği öğrenildi.

