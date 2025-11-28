https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/cenk-tosun-ameliyat-oldu-fenerbahceden-ilk-aciklama-1101367683.html
Cenk Tosun ameliyat oldu: Fenerbahçe'den ilk açıklama
Cenk Tosun ameliyat oldu: Fenerbahçe'den ilk açıklama
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki milli oyuncusu Cenk Tosun ameliyat oldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Cenk Tosun’un tedavi ve rehabilitasyon sürecinin takibinin sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki milli oyuncusu Cenk Tosun ameliyat oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Futbol A takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya’da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Cenk Tosun’un tedavi ve rehabilitasyon sürecinin takibinin sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği öğrenildi.