Fenerbahçe, Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı. 27.11.2025
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Ferencvaros’u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonlarına girse de devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Ferencvaros’un Yusuf'la direğe takıldığı 45. dakikadaki pozisyon, ilk yarının en tehlikeli anı oldu.İkinci yarıya daha etkili başlayan Ferencvaros, 66. dakikada Varga’nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 69. dakikada sahneye çıkan Talisca’nın golüyle skoru 1-1’e taşıdı.Maçın son bölümünde Duran’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı
22:47 27.11.2025 (güncellendi: 23:01 27.11.2025)
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Ferencvaros’u sahasında konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonlarına girse de devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Ferencvaros’un Yusuf'la direğe takıldığı 45. dakikadaki pozisyon, ilk yarının en tehlikeli anı oldu.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Ferencvaros, 66. dakikada Varga’nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 69. dakikada sahneye çıkan Talisca’nın golüyle skoru 1-1’e taşıdı.
Maçın son bölümünde Duran’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.