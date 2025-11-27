https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fenerbahce-ferencvarosla-1-1-berabere-kaldi-1101366717.html

Fenerbahçe, Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T22:47+0300

2025-11-27T22:47+0300

2025-11-27T23:01+0300

spor

fenerbahçe

avrupa

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101366543_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_fb053cba5a97c41f71bed0ae0e764913.jpg

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Ferencvaros’u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonlarına girse de devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Ferencvaros’un Yusuf'la direğe takıldığı 45. dakikadaki pozisyon, ilk yarının en tehlikeli anı oldu.İkinci yarıya daha etkili başlayan Ferencvaros, 66. dakikada Varga’nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 69. dakikada sahneye çıkan Talisca’nın golüyle skoru 1-1’e taşıdı.Maçın son bölümünde Duran’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

2025

tr_TR

