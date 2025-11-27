https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/szijjarto-bruksel-avrupanin-enerji-guvenligini-mahvediyor-1101349565.html
Szijjarto: Brüksel, Avrupa'nın enerji güvenliğini mahvediyor
Szijjarto: Brüksel, Avrupa'nın enerji güvenliğini mahvediyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Brüksel'in, Rus hidrokarbon kaynaklarının Avrupa'ya tedarikini keserek enerji güvenliğini mahvettiğini belirtti.
Szijjarto: Brüksel, Avrupa'nın enerji güvenliğini mahvediyor
14:11 27.11.2025 (güncellendi: 14:12 27.11.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Brüksel’in, Rus hidrokarbon kaynaklarının Avrupa’ya tedarikini keserek enerji güvenliğini mahvettiğini belirtti.
Sırbistan Radyo Televizyonu’na konuşan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynaklarından vazgeçme çabalarını değerlendirdi.
Szijjarto, “Avrupa Birliği ve Brüksel şimdi kendilerini Rus enerji kaynaklarından keserek Avrupa enerji güvenliğini büyük bir çekiçle mahvediyorlar” yorumunda bulundu.
AB’nin, Avrupa ülkelerine enerji tedariki konusunda rasyonelliği önemsemediğini ve ülkelerin coğrafi konumlarının özelliklerini dikkate almadığını söyleyen Macar diplomat, “Macaristan, altyapısı ve coğrafyası itibarıyla kendini Rus enerji kaynaklarından soyutlayamaz” ifadesini kullandı.
Szijjarto, Hırvatistan'dan gelen boru hattının Macaristan'ın ihtiyaçlarına kıyasla küçük kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.
Macaristan, doğalgazının büyük bir kısmını, Rus doğalgaz devi Gazprom ile uzun vadeli sözleşmeler kapsamında, TürkAkım boru hattı ve Bulgaristan ile Sırbistan üzerinden geçen kolları aracılığıyla almaya devam ediyor. Bu ülke, 2024 yılında TürkAkım üzerinden 8 milyar 500 milyon metreküp doğalgaz aldı. Macar yetkililere göre bu yıl da yaklaşık aynı hacmin gerçekleşmesi bekleniyor.