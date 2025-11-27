Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya'nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi. 27.11.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vasyukovka köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1355 asker ve dördü tank 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA depoları ile kontrol merkezleri, uydu iletişim noktaları, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 148 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 263 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha Ukraynalı oluşumlardan temizlendi

12:44 27.11.2025 (güncellendi: 12:56 27.11.2025)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass’ta bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vasyukovka köyünü Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1355 asker ve dördü tank 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA depoları ile kontrol merkezleri, uydu iletişim noktaları, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 148 nokta bombalandı.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 263 uçak tipi İHA’sını imha etti.
