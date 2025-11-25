Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/istanbulda-buyuk-kesinti-gunu-31-ilcede-elektrikler-saat-saat-kesilecek-1101277085.html
İstanbul’da büyük kesinti günü: 31 ilçede elektrikler saat saat kesilecek
26 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi duyurusu yayımlandı. 31 ilçede planlı bakım nedeniyle elektrikler farklı saatlerde kesilecek. Elektrikler ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle kesinti saatleri…
15:39 25.11.2025 (güncellendi: 16:17 25.11.2025)
İstanbul elektrik kesintisi uyarısı geldi. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 31 ilçede planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrikler farklı saat aralıklarında kesilecek. Hangi ilçelerde, hangi mahallelerde, elektrik ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ planlı kesinti detayları ve sorgulama ekranı…
26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul’da geniş kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Dağıtım şirketinin duyurusuna göre, Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 31 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik tedariki belirli saatlerde durdurulacak.
Kesintiler, özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye başta olmak üzere şehrin büyük bölümünü etkileyecek.
Vatandaşlara, buzdolabı, elektronik cihazlar ve internet altyapısı gibi konularda önlem almaları çağrısı yapılıyor.

Kesintiler hangi saatler arasında olacak?

Planlı İstanbul elektrik kesintisi çalışmaları gün boyuna yayılıyor.
Duyuruya göre:
Bazı bölgelerde kesintiler gece yarısından itibaren başlayacak.
Örneğin Arnavutköy Deliklikaya ve Ömerli çevresinde 00.00–07.00 arasında,
Silivri’nin bazı mahallelerinde 00.00–01.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Pek çok ilçede kesintiler sabah 09.00’dan akşam 17.00–18.00’e kadar sürecek.
Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Silivri ve birçok ilçede 09.00–17.00 / 18.00 aralığında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Bazı hatlarda ise kesintiler akşam saatlerine kadar uzanacak.
Örneğin Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 10.00–20.00,
Sarıyer ve çevresinde 09.00–18.00 aralığında elektrik kesintisi planlanıyor.
Kesintilerin saatleri, her ilçe ve mahalle için farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların kendi adresleri için güncel saat aralıklarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

Neden elektrik kesintisi yapılıyor?

Dağıtım şirketinin açıklamasına göre 26 Kasım elektrik kesintisi, tamamen planlı bakım ve yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek. Duyurularda gerekçe olarak şu başlıklar öne çıkıyor:
Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kapsamlı TM (trafo merkezi) bakımı
Havai hat ve yeraltı kablo bakım-onarımları
Yeni kablo ve abone/şube bağlantıları
SCADA / OSOS ve otomasyon yatırımları
Bu çalışmalarla birlikte, bölgelerdeki elektrik altyapısının güçlendirilmesi, arıza riskinin azaltılması ve enerji kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, kısa süreli mağduriyetin, uzun vadede daha az arıza ve daha stabil enerji için zorunlu olduğunu vurguluyor.

Hangi ilçelerde kesinti var?

Resmî planlamaya göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak başlıca ilçeler şöyle:
Arnavutköy – Deliklikaya, Hadımköy, Ömerli, Mehmet Akif Ersoy, Taşoluk ve çevresi
Avcılar – Yeşilkent ve bağlantılı sokaklar
Bağcılar – Göztepe, Demirkapı, Fatih, Bağlar, Mahmutbey mahalleleri
Bahçelievler – Yenibosna Merkez, Zafer ve çevresi
Başakşehir – Başakşehir ve Kayabaşı bölgesi, yeni abone bağlantıları
Beşiktaş – Levent, Gayrettepe, Nispetiye çevresi
Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy – Çok sayıda mahallede şebeke iyileştirme çalışmaları
Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören – Yoğun TM bakımı ve hat yenileme
Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Ümraniye – Anadolu yakasında hat ve kablo yenileme
Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli – Yatırım ve bakım faaliyetleri nedeniyle farklı saat dilimlerinde kesintiler
Her ilçede etkilenen cadde ve sokak listeleri, resmi planlı kesinti duyurularında ayrıntılı olarak paylaşılıyor.

“Elektrik ne zaman gelecek?” – Kesinti sorgulama ekranı

Elektrik ne zaman gelecek?, benim mahallemde kesinti var mı?, kaç saat sürecek? sorularının yanıtı için dağıtım şirketi, resmi planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranını kullanıma açmış durumda.
Vatandaşlar:
BEDAŞ’ın “planlı kesinti” sayfasından
Resmî internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden
İl, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek
26 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi için kendi adreslerine özel saat aralıklarını öğrenebilecek.
Ayrıca, uzun süreli kesintiler öncesinde:
Telefon, powerbank ve dizüstü bilgisayarların şarj edilmesi,
Derin dondurucu ve buzdolabı kapaklarının sık açılmaması,
Elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullananların mutlaka alternatif plan yapması öneriliyor.
