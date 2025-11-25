https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/istanbulda-buyuk-kesinti-gunu-31-ilcede-elektrikler-saat-saat-kesilecek-1101277085.html

İstanbul’da büyük kesinti günü: 31 ilçede elektrikler saat saat kesilecek

İstanbul’da büyük kesinti günü: 31 ilçede elektrikler saat saat kesilecek

26 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi duyurusu yayımlandı. 31 ilçede planlı bakım nedeniyle elektrikler farklı saatlerde kesilecek. Elektrikler ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle kesinti saatleri…

26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul’da geniş kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Dağıtım şirketinin duyurusuna göre, Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 31 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik tedariki belirli saatlerde durdurulacak.Kesintiler, özellikle Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye başta olmak üzere şehrin büyük bölümünü etkileyecek.Vatandaşlara, buzdolabı, elektronik cihazlar ve internet altyapısı gibi konularda önlem almaları çağrısı yapılıyor.Kesintiler hangi saatler arasında olacak?Planlı İstanbul elektrik kesintisi çalışmaları gün boyuna yayılıyor.Duyuruya göre:Kesintilerin saatleri, her ilçe ve mahalle için farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların kendi adresleri için güncel saat aralıklarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.Neden elektrik kesintisi yapılıyor?Dağıtım şirketinin açıklamasına göre 26 Kasım elektrik kesintisi, tamamen planlı bakım ve yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek. Duyurularda gerekçe olarak şu başlıklar öne çıkıyor:Bu çalışmalarla birlikte, bölgelerdeki elektrik altyapısının güçlendirilmesi, arıza riskinin azaltılması ve enerji kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, kısa süreli mağduriyetin, uzun vadede daha az arıza ve daha stabil enerji için zorunlu olduğunu vurguluyor.Hangi ilçelerde kesinti var?Resmî planlamaya göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak başlıca ilçeler şöyle:Her ilçede etkilenen cadde ve sokak listeleri, resmi planlı kesinti duyurularında ayrıntılı olarak paylaşılıyor.“Elektrik ne zaman gelecek?” – Kesinti sorgulama ekranıElektrik ne zaman gelecek?, benim mahallemde kesinti var mı?, kaç saat sürecek? sorularının yanıtı için dağıtım şirketi, resmi planlı elektrik kesintisi sorgulama ekranını kullanıma açmış durumda.Vatandaşlar:26 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi için kendi adreslerine özel saat aralıklarını öğrenebilecek.Ayrıca, uzun süreli kesintiler öncesinde:

