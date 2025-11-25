https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/asgari-ucret-zamminda-iki-senaryo-belli-oldu-en-dusuk-ve-en-yuksek-beklenti-ne-1101270919.html
Asgari ücret zammında iki senaryo belli oldu: En düşük ve en yüksek beklenti ne?
Asgari ücret zammında iki senaryo belli oldu: En düşük ve en yüksek beklenti ne?
Sputnik Türkiye
Milyonlar asgari ücret zammı oranını merakla bekliyor. 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken kullanılan formülün bu yıl da uygulanması bekleniyor. Buna göre... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T13:32+0300
2025-11-25T13:32+0300
2025-11-25T13:32+0300
ekonomi̇
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
merkez bankası
tl
net asgari ücret
brüt asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek.Asgari ücret zammıAsgari ücret zammı geçtiğimiz yıl hedeflenen enflasyona refah payı eklenerek yapılmıştı. Böylece asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olmuştu. Türkiye gazetesine göre kulislerde bu yılda yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre zam yapılacağı konuşuluyor.Asgari ücret beklentisi ne?Uzmanların asgari ücret zammı beklentisi yüzde 20 ila yüzde 30 arasına değişiyor. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16, tahmin aralığı ise yüzde 13 ile yüzde 19 arasında. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama yüzde 5 ila 10 arasında bir refah payı eklenmesi bekleniyor.Peki 2026'da net asgari ücret ne kadar olacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net rakam 26 bin 524 lira olacak. Zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 735 liraya çıkacak.İşte asgari ücrette zam senaryoları:Yüzde 21 26 BİN 745 TLYüzde 22 26 BİN 966 TLYüzde 23 27 BİN 187 TLYüzde 24 27 BİN 408 TLYüzde 25 27 BİN 630 TLYüzde 26 27 BİN 851 TLYüzde 27 28 BİN 72 TLYüzde 28 28 BİN 293 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/uzmani-degerlendirdi-ozel-sektorde-ucret-zammi-yuzde-27de-kaldi-1101229294.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, merkez bankası, tl, net asgari ücret, brüt asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, merkez bankası, tl, net asgari ücret, brüt asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
Asgari ücret zammında iki senaryo belli oldu: En düşük ve en yüksek beklenti ne?
Milyonlar asgari ücret zammı oranını merakla bekliyor. 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken kullanılan formülün bu yıl da uygulanması bekleniyor. Buna göre; 2026 yılı asgari ücreti için alt sınır 26 bin 524 lira. Bir diğer senaryoda ise bu rakam 28 bin 735 TL'ye kadar çıkıyor.
Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek.
Asgari ücret zammı geçtiğimiz yıl hedeflenen enflasyona refah payı eklenerek yapılmıştı. Böylece asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olmuştu. Türkiye gazetesine göre kulislerde bu yılda yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre zam yapılacağı konuşuluyor.
Asgari ücret beklentisi ne?
Uzmanların asgari ücret zammı beklentisi yüzde 20 ila yüzde 30 arasına değişiyor.
Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16, tahmin aralığı ise yüzde 13 ile yüzde 19 arasında. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama yüzde 5 ila 10 arasında bir refah payı eklenmesi bekleniyor.
Peki 2026'da net asgari ücret ne kadar olacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net rakam 26 bin 524 lira olacak. Zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 735 liraya çıkacak.
İşte asgari ücrette zam senaryoları: