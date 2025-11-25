https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/asgari-ucret-zamminda-iki-senaryo-belli-oldu-en-dusuk-ve-en-yuksek-beklenti-ne-1101270919.html

Asgari ücret zammında iki senaryo belli oldu: En düşük ve en yüksek beklenti ne?

Asgari ücret zammında iki senaryo belli oldu: En düşük ve en yüksek beklenti ne?

Milyonlar asgari ücret zammı oranını merakla bekliyor. 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken kullanılan formülün bu yıl da uygulanması bekleniyor. Buna göre... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek.Asgari ücret zammıAsgari ücret zammı geçtiğimiz yıl hedeflenen enflasyona refah payı eklenerek yapılmıştı. Böylece asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olmuştu. Türkiye gazetesine göre kulislerde bu yılda yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre zam yapılacağı konuşuluyor.Asgari ücret beklentisi ne?Uzmanların asgari ücret zammı beklentisi yüzde 20 ila yüzde 30 arasına değişiyor. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16, tahmin aralığı ise yüzde 13 ile yüzde 19 arasında. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama yüzde 5 ila 10 arasında bir refah payı eklenmesi bekleniyor.Peki 2026'da net asgari ücret ne kadar olacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net rakam 26 bin 524 lira olacak. Zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 735 liraya çıkacak.İşte asgari ücrette zam senaryoları:Yüzde 21 26 BİN 745 TLYüzde 22 26 BİN 966 TLYüzde 23 27 BİN 187 TLYüzde 24 27 BİN 408 TLYüzde 25 27 BİN 630 TLYüzde 26 27 BİN 851 TLYüzde 27 28 BİN 72 TLYüzde 28 28 BİN 293 TL

